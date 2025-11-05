نظام Portfolio الغذائي: وسيلة طبيعية لخفض الكوليسترول الضار ودعم صحة القلب

لتطبيقه: أدمج هذه الأطعمة في وجباتك، استبدل الدهون المشبعة بزيوت صحية، وركز على الدواجن والأسماك الخالية من الجلد.
الالتزام طويل الأمد مع نشاط بدني منتظم يعزز النتائج، مع استشارة الطبيب للأشخاص ذوي ارتفاع الكوليسترول الوراثي، ليكون النظام أداة قوية لدعم صحة القلب.
