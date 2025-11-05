الأربعاء 2025-11-05 03:23 م
 

نظام Portfolio الغذائي: وسيلة طبيعية لخفض الكوليسترول الضار ودعم صحة القلب

الأربعاء، 05-11-2025 01:35 م

الوكيل الإخباري-   النظام الغذائي Portfolio Diet فعال في خفض الكوليسترول الضار (LDL) بنسبة تصل إلى 28٪، من خلال دمج أطعمة مثل الشوفان، البقوليات، المكسرات، بروتين الصويا، والستيرولات النباتية.

لتطبيقه: أدمج هذه الأطعمة في وجباتك، استبدل الدهون المشبعة بزيوت صحية، وركز على الدواجن والأسماك الخالية من الجلد.


الالتزام طويل الأمد مع نشاط بدني منتظم يعزز النتائج، مع استشارة الطبيب للأشخاص ذوي ارتفاع الكوليسترول الوراثي، ليكون النظام أداة قوية لدعم صحة القلب.

 

ارم نيوز 

 
 
