كيف يقلل الترطيب اليومي من خطر النقرس؟

ينصح مرضى النقرس أو ارتفاع حمض اليوريك بـ شرب 2 إلى 3 لترات من الماء يوميًا، مع توزيع الكمية تدريجيًا على مدار اليوم، ويفضّل بدء الصباح بكوب ماء دافئ لتنشيط الكليتين.
كما يُستحسن تعزيز الترطيب بشاي الأعشاب أو شرائح الليمون والخيار، وتجنب المشروبات السكرية والكحولية، وتقليل الأطعمة الغنية بالبيورينات مثل اللحوم الحمراء والمحار، وزيادة تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء وفيتامين C.
الماء يبقى أداة بسيطة وفعالة لدعم الكلى والحفاظ على توازن حمض اليوريك عند المواظبة على الترطيب اليومي ونظام غذائي صحي.
