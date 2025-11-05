الأربعاء 2025-11-05 03:23 م
 

الكالسيوم و"فيتامين د".. ثنائي لا غنى عنه لصحة العظام والجسم

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-  تُعد صحة العظام نتيجة توازن غذائي بين الكالسيوم و"فيتامين د"، فالكالسيوم يبني العظام والأسنان، بينما يساعد فيتامين د على امتصاصه بكفاءة.

يساعد الكالسيوم أيضًا في انقباض العضلات ونقل الإشارات العصبية وتنظيم نبض القلب، بينما يدعم فيتامين د المناعة ويقلل الالتهابات. يُشبه الكالسيوم الطوب، وفيتامين د الأسمنت الذي يربطه معًا.


يحتاج البالغون إلى نحو 1000 ملغ من الكالسيوم يوميًا و600–800 وحدة دولية من فيتامين د. وتتوافر المصادر الغذائية للكالسيوم في الحليب والجبن والسبانخ، أما فيتامين د فيُستمد أساسًا من أشعة الشمس والأسماك الدهنية وصفار البيض.


يُنصح بالاعتماد على نظام غذائي متوازن والتعرض المنتظم للشمس، مع تجنب الإفراط في المكملات دون استشارة طبية لتفادي مخاطر حصوات الكلى أو تراكم الكالسيوم في الدم.

 

ارم نيوز 

 
 
