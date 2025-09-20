دراسة مقلقة تكشف تفاصيل مفاجئة عن مكملات فيتامين (د)

الوكيل الإخباري- تكشف دراسة جديدة عن جوانب مهمة تتعلق بمكملات فيتامين (د)، من خلال تحليل معمّق لبيانات سريرية هدفت إلى فهم الفروق بين أنواعه المختلفة وتأثيرها على صحة الجسم.



وتبين أن تناول فيتامين (د2) النباتي، الشائع في الأطعمة المدعمة، قد يؤدي إلى خفض مستويات فيتامين (د3)، وهو الشكل الأكثر أهمية للحفاظ على صحة العظام والجهاز المناعي.

ويُنتج فيتامين (د3) طبيعيا عند التعرض لأشعة الشمس، كما يوجد في الأسماك الدهنية وصفار البيض والكبد، ويعد الأكثر قدرة على رفع مستويات الفيتامين في الدم. وفي المقابل، يُستخدم فيتامين (د2) الأرخص سعرا على نطاق واسع في الأطعمة المدعمة والمكملات النباتية، لكن الباحثين وجدوا أنه قد يستنزف مخزون الجسم من (د3) ويزيد خطر أمراض مثل هشاشة العظام بسبب ضعف امتصاص الكالسيوم.



وقالت الدكتورة إميلي براون من جامعة Surrey، المعدة الرئيسية للدراسة: "تشير نتائجنا إلى أن مكملات فيتامين (د2) قد تقلل من مستويات فيتامين (د3)، وهو تأثير لم يكن معروفا من قبل، ما يجعل مكملات (د3) أكثر فائدة لمعظم الأفراد".



دور في الوقاية من الأمراض

أظهرت أبحاث سابقة للبروفيسور كولن سميث أن فيتامين (د3) يعزز الجهاز المناعي ويساعد في مقاومة العدوى. فيما أشار الدكتور جاستن ستيبي، أحد أبرز خبراء الأورام، إلى احتمال مساهمة فيتامين (د) في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، رغم أن الآلية الدقيقة ما زالت قيد الدراسة.



نقص شائع وتحذيرات من الجرعة الزائدة

تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 40% من البالغين قد يعانون من نقص فيتامين (د) خلال فصل الشتاء، ما قد يؤدي إلى مشكلات خطيرة مثل هشاشة العظام أو لين العظام لدى الأطفال.



لكن في المقابل، يحذر الخبراء من الإفراط في تناوله، إذ إن الجرعات العالية قد تسبب ارتفاع الكالسيوم في الدم، مؤدية إلى أضرار بالكلى والقلب.



وتوصي NHS البريطانية بعدم تجاوز 100 ميكروغرام يوميا إلا تحت إشراف طبي.



وقال البروفيسور مارتن وارين من معهد كوادرام، المشارك في الدراسة: "معالجة نقص فيتامين (د) باستخدام النوع الأنسب من المكملات خطوة أساسية لتعزيز الصحة العامة، خاصة خلال فصل الشتاء".