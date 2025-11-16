أدوية فموية تشكل مخاطر على الحلق والمريء.. ما هي وكيف تحمي نفسك؟

يحدث الالتهاب عندما تعلق الحبة في الجزء السفلي من المريء وتذوب، فتفرز مكوناتها مباشرة على الأنسجة الحساسة، غالبًا حمضية أو قلوية، ما يسبب حرقًا كيميائيًا وألمًا شديدًا. وقد تشمل الأعراض حرقة المعدة، ألم خلف عظمة القفص الصدري، صعوبة في البلع، أو بحة مفاجئة في الصوت.
تتعرض النساء في منتصف العمر للخطر أكثر، خصوصًا من يتناولن علاجات هشاشة العظام، كما يكون كبار السن والأطفال عرضة لمضاعفات بسبب صعوبة بلع الأقراص أو تغيرات تشريحية في المريء.
حتى كبسولات الجيلاتين اللينة قد تسبب مشاكل، لأنها تمتص الرطوبة وتصبح لزجة، ما يزيد احتمالية التصاقها بجدار المريء وتسرب محتوياتها إلى الأنسجة الحساسة.
تناول الأقراص دائمًا مع كوب كامل من الماء (حوالي 200 مل).
اتباع تعليمات الطبيب بشأن تناول الدواء على معدة فارغة إن لزم.
البقاء في وضع مستقيم لمدة 30 دقيقة بعد تناول الدواء لمنع ارتجاع المريء.
مع هذه الاحتياطات، تزول معظم الحالات الخفيفة خلال أيام أو أسابيع بمجرد التوقف عن الدواء المسبب.
