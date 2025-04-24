علاج واعد يستهدف السبب الكامن وراء آلام أسفل الظهر المزمنة

ويتضمن العلاج استخدام دواءين يستهدفان الخلايا الهرمة المعروفة باسم "خلايا الزومبي"، حيث يؤدي تراكم هذه الخلايا في أقراص العمود الفقري مع التقدم في السن أو عند تلف الأقراص، إلى التهابات مزمنة وتلف في العظام، ما يجعلها سبباً رئيسياً للألم المزمن. وعلى عكس الخلايا الطبيعية التي تموت، تظل "الخلايا الزومبي" حيّة وتؤثر سلباً على الأنسجة المحيطة.
وفي الدراسة، تلقت فئران التجارب دواءين فمويين: o-Vanillin: مركب طبيعي مستخرج من الكركم، يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات.
RG-7112: دواء خاضع لتجارب سريرية ومعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، معروف بفعاليته في أبحاث السرطان.
وعند استخدام الدواءين معاً أو كلّ على حدة، لاحظ الباحثون انخفاضاً كبيراً في الالتهاب والألم، بالإضافة إلى إبطاء أو حتى عكس تلف الأقراص الفقرية، وذلك خلال فترة علاج امتدت لثمانية أسابيع.
وقد تبيّن أن الجمع بين العقارين يعزز الفعالية بشكل ملحوظ.
وصرّحت البروفيسورة ليزبيت هاغلوند، الباحثة الرئيسية وأستاذة الجراحة بجامعة ماكغيل: "نتائجنا تفتح آفاقاً لعلاج آلام الظهر المزمنة، إذ نستهدف الخلايا المسببة للألم بدلاً من الاكتفاء بإخفاء الأعراض".
وأوضح الباحثون أن o-Vanillin لم يكن جزءاً من التصميم الأصلي للدراسة، بل أُضيف لاحقاً بشكل تجريبي. وقالت هاغلوند إن فعاليته في القضاء على الخلايا الزومبي كانت مفاجئة ومبشّرة.
ويعمل فريق البحث حالياً على تحسين صيغة o-Vanillin لزيادة مدة بقائه في الجسم ورفع كفاءته، تمهيداً للانتقال إلى التجارب البشرية. كما يأمل الباحثون أن تفتح هذه النتائج الباب أمام علاجات لأمراض أخرى مرتبطة بتراكم الخلايا الهرمة، مثل التهاب المفاصل وهشاشة العظام.
نُشرت الدراسة في مجلة Science Advances.
روسيا اليوم
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