الثلاثاء 2025-09-16 10:10 ص
 

فن التركيز.. 9 عادات صباحية تُنمّي الذهن

5غ5غ5فا
تعبيرية
 
الثلاثاء، 16-09-2025 09:13 ص

الوكيل الإخباري-   في زمن مزدحم بالإشعارات والمشتتات الرقمية، أصبح التركيز مهارة نادرة، بل "قوة عظمى" كما وصفها تقرير لموقع Global English Editing. ولحسن الحظ، يمكن تنمية هذه القدرة من خلال تسع عادات صباحية بسيطة لكنها فعالة:

1. الصمت المتعمّد
ابدأ يومك بصمت دون هاتف. مارس التأمل أو تنفّس بعمق أو استمتع بهدوء الصباح. هذه اللحظات تُصفّي الذهن وتُهيّئك ليوم أكثر تركيزًا.

2. تحريك الجسم مبكرًا
مارس تمارين خفيفة مثل المشي أو اليوغا. الحركة تُحفّز الدورة الدموية وتزيد من نشاط الدماغ، مما يُعزز الانتباه.

3. قراءة مغذية
استبدل الأخبار ورسائل البريد الصباحية بقراءة كتاب أو مقال ملهم، لتغذية عقلك بأفكار إيجابية وبنّاءة.

4. تحديد 3 أولويات
دون أهم ثلاث مهام لليوم. الوضوح في الأهداف يُخفف التشتت ويمنحك شعورًا بالإنجاز عند إتمامها.

5. الأكل الواعي
استمتع بوجبة فطورك بدون هاتف. راقب مذاق الطعام وقوامه. هذه العادة تعزز الحضور الذهني منذ بداية اليوم.

6. تقليل الضوضاء الرقمية
امتنع عن تصفح الهاتف والبريد الإلكتروني أول ساعة من يومك. ابدأ يومك بهدوء لا بردود فعل.

7. ممارسة إبداعية
الصباح وقت مثالي للإبداع. جرّب الكتابة أو الرسم أو العصف الذهني. الإبداع يُحفز التركيز ويمنح شعورًا بالتحكم.

8. التعرض للضوء الطبيعي
افتح النوافذ أو اخرج قليلًا. ضوء الصباح يُنظم الساعة البيولوجية ويُعزز الانتباه واليقظة.

9. التذكّر بالمعنى
قبل الانخراط في العمل، خذ لحظة لتتذكّر لماذا تفعل ما تفعله. ربط المهام بهدف أو قيمة يُضفي عمقًا ويُسهّل التركيز.

✅ الخلاصة:
ليس عليك تغيير حياتك بالكامل لتصبح أكثر تركيزًا… فقط ابدأ صباحك بطريقة مختلفة.
روتين صباحي بسيط = يوم أكثر صفاءً وتركيزًا.

اضافة اعلان

 

العربية 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي عاجل الذهب يحلق.. كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الثلاثاء

ببب

فن ومشاهير الشاعر رمضان محمد يكشف تفاصيل إصابة النجم تامر حسني في قدمه

تتت

فن ومشاهير بعد غياب طويل.. تفاصيل حفل عبد المجيد عبد الله في أبوظبي

غىغى

فن ومشاهير حقيقة انفصال دنيا سمير غانم عن زوجها رامي رضوان

سوق لبيع الخضار والفواكه

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الجيش يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على الواجهة الشمالية

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على الواجهة الشمالية

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا، اليوم الثلاثاء، مدعومةً بتراجع الدولار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع، وسط توقعات كبيرة بخفض أسعار الفائدة. وبحسب وكالة

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا لمستوى قياسي جديد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يعلن إقامة دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار



 
 





الأكثر مشاهدة