فيتامين "D".. متى يصبح خطراً يهدد صحتك؟

الوكيل الإخباري- رغم الفوائد الصحية المعروفة لفيتامين D، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناوله إلى ما يُعرف بـ سميّة فيتامين D أو فرط فيتامين D، وهي حالة نادرة وخطيرة تنتج غالبًا عن تناول مكملات غذائية بجرعات زائدة—not نتيجة للتعرض للشمس أو الطعام.

اضافة اعلان



ما يحدث في الجسم؟

يؤدي تراكُم فيتامين D الدهني في الجسم إلى زيادة امتصاص الكالسيوم، ما يرفع مستويات الكالسيوم في الدم.

هذه الحالة قد تضر بالقلب (مثل اضطرابات النظم وارتفاع الضغط) والكلى (حصوات أو تلف حاد)، وقد تصل إلى الفشل أو التوقف القلبي في الحالات الشديدة.



متى تحدث السمية؟

تبدأ بأعراض أولية مثل غثيان، تقيؤ، تعب، ارتباك، زيادة التبول، جفاف، وقد تصل إلى الصداع، النعاس، الكلى والقلب.

مستويات السمية تكون عادة عند تجاوز تركيز فيتامين D في الدم (25‑OH‑D) 150 نانوغرام/مل (المعدل الطبيعي: بين 20 و50 نانوغرام/مل).

الحد الآمن للبالغين هو 4000 وحدة دولية يوميًا، بينما الجرعات اليومية الموصى بها هي:

البالغين: 600–800 وحدة

كبار السن: يمكن أن تستفيد من جرعات أعلى قليلًا

الأطفال والرضع: 400–600 وحدة يوميًا



نصائح للوقاية

تناول الجرعات الموصوفة طبيًا فقط، وراقب مستويات فيتامين D والكالسيوم عبر فحوصات الدم المنتظمة، خاصةً لمرضى الكلى والكبد.



ننصح بنظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات، وممارسة نشاط بدني منتظم، والتحكم بالتوتر للحفاظ على صحة القلب.