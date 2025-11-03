أطعمة لا ينبغي وضعها في قدر الطهي البطيء

الوكيل الإخباري- قال خبراء في الطهي إن استخدام قدر الطهي البطيء بطريقة خاطئة يمكن أن يفسد الوجبات حتى مع أفضل المكونات.



وكشف الخبراء عن أطعمة يجب تجنب وضعها في قدر الطهي البطيء، وهو جهاز كهربائي يُستخدم لطهي الطعام على حرارة منخفضة لفترة طويلة، عادة عدة ساعات.

وقالت منظمة Which؟: "إفساد مكونات جيدة باستخدام وصفة غير مناسبة للطهي البطيء ليس محبطا فحسب، بل هو أيضا مضيعة للوقت والمال".



المعكرونة والأرز

تعتبر المعكرونة من الأطعمة التي لا يُنصح بطهيها مبكرا في القدر البطيء، إذ ستصبح طرية وغير مرغوبة. وعند إعداد الصلصات، أضف المعكرونة في النهاية.



أما الأرز، فيجب زيادة كمية السائل لضمان نضجه الكامل وتجنب قساوته.



الخضراوات الرقيقة والأعشاب

تضاف الخضراوات الرقيقة مثل الخس أو السبانخ قرب نهاية الطهي لتحتفظ بقوامها ونكهتها. أما الأعشاب الطازجة، فيُنصح بإضافتها قبل التقديم مباشرة لتجنب فقدان نكهتها.



الفاصوليا

يفضل استخدام الفاصوليا المعلبة بدلا من المجففة، أو غلي المجففة لمدة 10 دقائق قبل إضافتها، لضمان طهيها جيدا وتجنب قساوتها.



اختيار اللحوم

قد تبدو اللحوم قليلة الدهون خيارا صحيا، لكنها تجف سريعا في الطهي البطيء.

وتوصي Which؟ باستخدام اللحوم الدهنية مثل لحم البقر المطهو على نار هادئة، أو أفخاذ الدجاج بدلا من الصدور، لضمان وجبة غنية بالنكهة.



ويضيف الخبراء أن تحمير اللحم مسبقا في المقلاة قبل إضافته إلى القدر يمكن أن يقلل من الدهون ويعزز النكهة والمظهر.

RT