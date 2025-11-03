دراسة تكشف تأثيراً مفاجئاً للألبان كاملة الدسم على صحة الشرايين لدى الشباب

أبرز نتائج الدراسة من جامعة مينيسوتا:
تتبع الباحثون أكثر من 3100 شخص على مدى عدة عقود، بدءًا من أعمار 18–30 سنة.
منتجات الألبان كاملة الدسم قلّلت خطر تكلس الشريان التاجي بنسبة 24% لدى من تناولوا كميات أكبر مقارنة بالمجموعة الأقل استهلاكًا.
وزن الجسم لعب دورًا: التأثير الوقائي للألبان كاملة الدسم كان أقوى لدى المشاركين ذوي الوزن المنخفض، ما يشير إلى أن انخفاض الوزن يعزز الوقاية من تكلس الشرايين.
الخلاصة:
تناول الألبان كاملة الدسم قد يكون خيارًا صحيًا للقلب، بينما لا يبدو أن الألبان قليلة الدسم توفر نفس الفائدة بالنسبة لتكلس الشرايين.
-
أخبار متعلقة
-
الرهاب الليلي (الخوف من الظلام): متى يصبح مشكلة نفسية؟
-
تطوير عضلات اصطناعية ذكية تعيد الحركة الطبيعية للجسم
-
أطعمة لا ينبغي وضعها في قدر الطهي البطيء
-
أدوية شائعة قد تستنزف جسمك من الفيتامينات والمعادن الأساسية
-
روسيا.. مستشعر بصري جديد يسمح بتحليل محتوى الرصاص بسهولة ودون مختبرات
-
خمسة أسباب تجعل الجوز أساسيا لنمط حياة صحي
-
كل ما تحتاج معرفته عن التهاب الجلد الدهني وأفضل طرق الوقاية منه
-
نظام غذائي صحي يخفف معاناة القولون العصبي