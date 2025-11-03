دراسة تكشف تأثيراً مفاجئاً للألبان كاملة الدسم على صحة الشرايين لدى الشباب

الوكيل الإخباري- تشير أبحاث جديدة في مجال التغذية إلى أن منتجات الألبان كاملة الدسم قد تكون مفيدة لصحة القلب، على عكس الاعتقاد الشائع بأن تقليل الدهون ضروري دائمًا.

أبرز نتائج الدراسة من جامعة مينيسوتا:

تتبع الباحثون أكثر من 3100 شخص على مدى عدة عقود، بدءًا من أعمار 18–30 سنة.

منتجات الألبان كاملة الدسم قلّلت خطر تكلس الشريان التاجي بنسبة 24% لدى من تناولوا كميات أكبر مقارنة بالمجموعة الأقل استهلاكًا.

منتجات الألبان قليلة الدسم لم تظهر أي علاقة واضحة بخطر تكلس الشرايين.

وزن الجسم لعب دورًا: التأثير الوقائي للألبان كاملة الدسم كان أقوى لدى المشاركين ذوي الوزن المنخفض، ما يشير إلى أن انخفاض الوزن يعزز الوقاية من تكلس الشرايين.



الخلاصة:

تناول الألبان كاملة الدسم قد يكون خيارًا صحيًا للقلب، بينما لا يبدو أن الألبان قليلة الدسم توفر نفس الفائدة بالنسبة لتكلس الشرايين.