كيف تساعدين طفلك على النمو الصحي؟

الوكيل الإخباري- لا يعتمد طول الطفل على الوراثة فقط، بل يتأثر بعدة عوامل تشمل التغذية، الهرمونات، والنوم.

أهم عوامل النمو:

الهرمونات:

هرمون النمو (GH) وعامل النمو الشبيه بالأنسولين (IGF-1) ضروريان لتطور العظام والأنسجة.

نقصهما قد يبطئ معدل الطول، لكن التشخيص المبكر والعلاج الهرموني يمكن أن يعيد معدل النمو الطبيعي.

الغدة الدرقية أيضًا مهمة، فقصورها قد يؤدي إلى تأخر الطول والتطور العقلي.



مرحلة البلوغ:

هرمونات مثل التستوستيرون والإستروجين تحفز طفرة النمو.

البلوغ المبكر أو المتأخر يمكن أن يؤثر على الطول النهائي.



التغذية والنشاط البدني:

البروتينات، الكالسيوم، فيتامين "د"، والزنك أساسية لبناء العظام.

النوم الكافي والنشاط البدني المنتظم يعززان النمو الصحي.



نصائح إضافية:

مراقبة نمو الطفل بانتظام.

التدخل المبكر عند ملاحظة أي خلل.



وفقًا للدكتور كوشوراني أبراهام: "نمو الطفل مرآة لصحة جسده وهرموناته، ومع التوازن والرعاية الصحيحة يمكن لكل طفل أن يحقق أقصى إمكاناته في النمو".