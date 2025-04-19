قبل الامتحانات.. إليك أسباب النسيان ونصائح سريعة لتحسين التركيز

وأوضح عبد العزيز لـ"الكونسلتو"، أن ضعف الذاكرة هو شكل من أشكال فقدان الذكريات الجزئي، ولا يعني فقدانها التام، بل صعوبة في تذكر بعض المعلومات أو تكوين ذكريات جديدة، نتيجة تغيرات تصيب أجزاء معينة من الدماغ.
أبرز أسباب النسيان:
ضعف إمداد الأكسجين للمخ
مشاكل بالأوعية الدموية
الضغط النفسي والإجهاد الذهني
تظهر الأعراض من خلال نسيان الأسماء والكلمات، وصعوبة في استرجاع المعلومات دون محفزات خارجية.
المذاكرة المنتظمة
تقسم الدراسة على فترات متباعدة لتثبيت المعلومات بشكل أفضل.
التحفيز العقلي
عبر ألعاب ذهنية مثل الشطرنج والكلمات المتقاطعة، أو تعلم مهارات جديدة كاللغات أو الموسيقى.
النوم الكافي
الحصول على 7–9 ساعات نوم يوميًا يعزز قدرة الدماغ على معالجة وتخزين المعلومات.
تنويع أساليب المذاكرة
تغيير توقيت أو مكان الدراسة يُنشّط الذاكرة ويُحسن من التركيز.
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