قبل الامتحانات.. إليك أسباب النسيان ونصائح سريعة لتحسين التركيز

الوكيل الإخباري- كشف الدكتور أحمد عبد العزيز، استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، عن أبرز أسباب النسيان وضعف التركيز التي يعاني منها كثير من الأشخاص، خاصة الطلاب، مع اقتراب امتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2025.

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وأوضح عبد العزيز لـ"الكونسلتو"، أن ضعف الذاكرة هو شكل من أشكال فقدان الذكريات الجزئي، ولا يعني فقدانها التام، بل صعوبة في تذكر بعض المعلومات أو تكوين ذكريات جديدة، نتيجة تغيرات تصيب أجزاء معينة من الدماغ.



أبرز أسباب النسيان:

ضعف إمداد الأكسجين للمخ

مشاكل بالأوعية الدموية

الضغط النفسي والإجهاد الذهني



تظهر الأعراض من خلال نسيان الأسماء والكلمات، وصعوبة في استرجاع المعلومات دون محفزات خارجية.

نصائح فعالة لتحسين الذاكرة:

المذاكرة المنتظمة

تقسم الدراسة على فترات متباعدة لتثبيت المعلومات بشكل أفضل.

التحفيز العقلي

عبر ألعاب ذهنية مثل الشطرنج والكلمات المتقاطعة، أو تعلم مهارات جديدة كاللغات أو الموسيقى.

النوم الكافي

الحصول على 7–9 ساعات نوم يوميًا يعزز قدرة الدماغ على معالجة وتخزين المعلومات.

تنويع أساليب المذاكرة

تغيير توقيت أو مكان الدراسة يُنشّط الذاكرة ويُحسن من التركيز.