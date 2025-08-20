كيف يؤثر تناول الآيس كريم على الكبد؟

الوكيل الإخباري- حذّرت الدكتورة نوريا ديانوفا، خبيرة التغذية وأمراض الكبد، من التأثير السلبي للإفراط في تناول الآيس كريم على صحة الكبد، مؤكدة أن الكبد يُجهد عند استقلاب الدهون والكربوهيدرات الزائدة.



وأوصت باختيار أنواع تحتوي على بدائل لدهون الحليب وتخلو من الدهون المتحولة، مشيرة إلى أن الآيس كريم التقليدي غني بالدهون المشبعة والمهدرجة، ما قد يرفع خطر الإصابة بأمراض الكبد.



واقترحت استبداله بـ آيس كريم الفواكه الطبيعي منخفض السكر، وعدم تناول الآيس كريم التقليدي أكثر من مرة أو مرتين شهريًا.

اضافة اعلان