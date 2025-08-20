كيف يؤثر تناول الآيس كريم على الكبد؟

وأوصت باختيار أنواع تحتوي على بدائل لدهون الحليب وتخلو من الدهون المتحولة، مشيرة إلى أن الآيس كريم التقليدي غني بالدهون المشبعة والمهدرجة، ما قد يرفع خطر الإصابة بأمراض الكبد.
واقترحت استبداله بـ آيس كريم الفواكه الطبيعي منخفض السكر، وعدم تناول الآيس كريم التقليدي أكثر من مرة أو مرتين شهريًا.
-
أخبار متعلقة
-
دراسة تكشف سبا مفاجئا للرغبة في السكريات!
-
اكتشاف "مفتاح إعادة ترتيب الذكريات" في الدماغ!
-
اضطرابات حرارة الجسم تكشف عن أمراض خطيرة
-
من الرمادي إلى الأبيض الطباشيري .. كل لون في أسنانك يحمل رسالة صحية
-
أعراض التسنين- كم يوم تستمر عند الأطفال؟
-
ليس مجرد اشتهاء.. تناولك المفرط للملح قد ينذر بخلل هرموني
-
بدائل صحية للحوم؟ تعرّف على فواكه مليئة بالبروتين
-
الحرارة المرتفعة تُفقد الجسم شهيته.. وهكذا نعيدها!