لماذا نشعر بالجوع الدائم؟.. أخصائية تكشف الأسباب وتقدم بدائل غذائية مفيدة

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية، إلى أن الرغبة المستمرة في تناول الوجبات الخفيفة ليست مجرد عادة، بل غالبًا ما تكون ناتجة عن أسباب فسيولوجية أو هرمونية حقيقية. اضافة اعلان





ووفقًا لها، فإن فهم هذه العوامل يساعد في التغلب على نوبات "الجوع الزائف"، ويحسّن الحالة العامة للجسم.



وأكثر الأسباب شيوعًا، وفقًا للدكتورة، هو عدم تناول وجبة إفطار مناسبة. فإذا بدأ الصباح بتناول الخبز الأبيض، والشاي المحلّى، والكربوهيدرات السريعة، فإن الجسم يهضم هذه المنتجات بسرعة، ويزول الشعور بالشبع بعد ساعة أو ساعتين، مما يزيد الرغبة في تناول شيء آخر، وغالبًا ما تكون الحلويات.



ومن بين الأسباب المحتملة الأخرى للرغبة المستمرة في تناول الوجبات الخفيفة:



قلة النوم: تؤدي قلة النوم إلى ارتفاع مستوى الكورتيزول، هرمون التوتر في الجسم، ما يزيد الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الدهنية والحلوة التي توفّر طاقة سريعة.



التوتر: يثير التوتر العاطفي الرغبة في "التخفيف" من القلق بتناول شيء لذيذ وعالي السعرات الحرارية.



العطش: قد يخلط الجسم بين إشارات الجوع والعطش، حيث يكفي أحيانًا شرب كوب من الماء فقط.



اضطرابات الغدة الدرقية: يمكن أن تزداد الشهية عند وجود مشكلات في منظومة الغدد الصماء، حتى دون الحاجة الحقيقية للسعرات الحرارية.



وتشير الخبيرة إلى أنه لا ينبغي تجاهل إشارات الجسم، بل يجب تحديد ما يثير الشعور بالجوع والعمل على تعديل نمط الحياة أو النظام الغذائي.



كيف نجعل الوجبات الخفيفة مفيدة؟



توضح الدكتورة سولوماتينا أنه إذا كان من الصعب الاستغناء عن الوجبات الخفيفة، يمكن تقليل ضررها من خلال استبدال الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع بخيارات أكثر توازنًا، مثل:



حفنة من المكسرات



زبادي غير محلّى



خبز الحبوب الكاملة مع الأفوكادو أو جبن القريش



تفاح أو الانجاص مع رشة قرفة



وتشير الخبيرة إلى أن تناول هذه الوجبات الخفيفة يخلق شعورًا بالشبع، ولا يسبب ارتفاعًا حادًا في مستوى السكر في الدم، كما لا يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه العادات على تكوين نمط غذائي صحي ومستدام.