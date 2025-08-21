تأثير الآيس كريم على الكبد

وتضيف: "من الأفضل الحد من تناول الآيس كريم، رغم صعوبة ذلك، لكن هناك حلول بديلة. يمكن اختيار آيس كريم يحتوي على بدائل لدهون الحليب، حيث يقلل من نسبة الكوليسترول والدهون المشبعة، ويزيد من الأحماض الدهنية غير المشبعة المفيدة للصحة. كما يخلو هذا النوع من الآيس كريم من الأيزومرات المتحولة الضارة، التي تتشكل أثناء هدرجة الزيوت السائلة المستخدمة في بعض المنتجات، بما فيها الآيس كريم التقليدي".
وتقترح الخبيرة أيضا استبدال الآيس كريم التقليدي بآيس كريم الفواكه الطبيعي، مع مراعاة كمية السكر المضافة. وتوضح: "الآيس كريم الطبيعي المصنوع من الحليب والقشدة والزبدة يحتوي على دهون مشبعة ومتحولة، وزيادة استهلاكه قد ترفع خطر الإصابة بأمراض الكبد، لذا يُنصح بتناوله مرة أو مرتين في الشهر فقط".
