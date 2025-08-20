الأربعاء 2025-08-20 03:33 م
 

ما هو اختبار قياس السكر؟ وعلام تشير نتائجه؟

الوكيل الإخباري-   فحص مستويات السكر في الدم من الإجراءات الضرورية للتعرف على مستويات السكر في الدم وعلاجها في حالة وجود أي اضطراب تجنبًا لأي مضاعفات صحية.

فحص السكر يساعد في تشخيص اضطرابات سكر الدم وتفادي المضاعفات. وهو نوعان:
الفحص السريع (الشعري): يتم بوخز الإصبع.
الفحص الوريدي: أدق ويتم بأخذ عينة من الوريد.

المعدلات الطبيعية:
الطبيعي: 70–99 ملغ/ديسيلتر
ما قبل السكري: 100–125 ملغ/ديسيلتر
سكري مؤكد: 126 ملغ/ديسيلتر أو أكثر
الانخفاض: أقل من 70 ملغ/ديسيلتر

أسباب ارتفاع السكر:
خلل الغدد
أدوية معينة
التهابات أو جراحة
أسباب الانخفاض:
أمراض الكبد أو الكلى
قصور الغدة الدرقية
أدوية السكري
ورم الأنسولين (نادر)

متى تفحص؟
عند وجود أعراض
قبل العمليات
في الحمل
بطلب الطبيب

استعداد للفحص:
صيام 8–12 ساعة حسب نوع الاختبار

 

