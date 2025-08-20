ما هو اختبار قياس السكر؟ وعلام تشير نتائجه؟

الفحص السريع (الشعري): يتم بوخز الإصبع.
الفحص الوريدي: أدق ويتم بأخذ عينة من الوريد.
المعدلات الطبيعية:
الطبيعي: 70–99 ملغ/ديسيلتر
ما قبل السكري: 100–125 ملغ/ديسيلتر
سكري مؤكد: 126 ملغ/ديسيلتر أو أكثر
الانخفاض: أقل من 70 ملغ/ديسيلتر
أسباب ارتفاع السكر:
خلل الغدد
أدوية معينة
التهابات أو جراحة
أسباب الانخفاض:
أمراض الكبد أو الكلى
قصور الغدة الدرقية
أدوية السكري
ورم الأنسولين (نادر)
متى تفحص؟
عند وجود أعراض
قبل العمليات
في الحمل
بطلب الطبيب
استعداد للفحص:
صيام 8–12 ساعة حسب نوع الاختبار
