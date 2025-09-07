كوابيس الليل قد تقصّر العمر.. دراسة حديثة تحذر

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة نُشرت في The Lancet أن تكرار الكوابيس قد يكون مؤشرًا مبكرًا على تدهور معرفي أو خطر الخرف، خاصة لدى الرجال وكبار السن.



🔹 المصابون بكوابيس أسبوعية أكثر عرضة:

بـ 4 أضعاف للتدهور العقلي

وبـ 2 ضعف للإصابة بالخرف



السبب؟ الكوابيس تُفعّل استجابة التوتر، ما يرفع الكورتيزول ويؤثر على النوم والمناعة وصحة القلب.



كيف تقلل الكوابيس؟

مارس التأمل أو التنفس العميق

حافظ على نوم منتظم

جرّب العلاج المعرفي السلوكي

أعد صياغة الحلم ذهنياً قبل النوم



✳️ رؤية كابوس أحياناً طبيعي، لكن تكراره يستدعي استشارة مختص.

