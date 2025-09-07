الأحد 2025-09-07 02:14 م
 

كوابيس الليل قد تقصّر العمر.. دراسة حديثة تحذر

4
تعبيرية
 
الأحد، 07-09-2025 01:38 م

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة نُشرت في The Lancet أن تكرار الكوابيس قد يكون مؤشرًا مبكرًا على تدهور معرفي أو خطر الخرف، خاصة لدى الرجال وكبار السن.

🔹 المصابون بكوابيس أسبوعية أكثر عرضة:
بـ 4 أضعاف للتدهور العقلي
وبـ 2 ضعف للإصابة بالخرف

السبب؟ الكوابيس تُفعّل استجابة التوتر، ما يرفع الكورتيزول ويؤثر على النوم والمناعة وصحة القلب.

كيف تقلل الكوابيس؟
مارس التأمل أو التنفس العميق
حافظ على نوم منتظم
جرّب العلاج المعرفي السلوكي
أعد صياغة الحلم ذهنياً قبل النوم

✳️ رؤية كابوس أحياناً طبيعي، لكن تكراره يستدعي استشارة مختص.

اضافة اعلان

 

العربية 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدًا من جمعية فكر للتنمية الثقافية

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك راية ثابتة لقضايا الحق والإنسانية

ط

المرأة والجمال 6 نصائح مفيدة للبشرة التي تعاني من الوردية

ؤيثس

المرأة والجمال القناع المنقّي: علاج مثالي يُخلّص البشرة من الشوائب

مركز الأميرة بسمة للتنمية يطلق برنامج بناء القدرات للموظفين في جرش

أخبار محلية لجنة السلامة العامة تزيل 30 اعتداء على الأرصفة والشوارع في جرش

نتنياهو

فلسطين نتنياهو: نوسع العملية العسكرية على مداخل مدينة غزة

غزة

فلسطين صحة غزة: نقص الإمكانيات يمنعنا من الكشف عن الأوبئة المتفشية

ارشيفية

عربي ودولي رصد 3 مسيرات أطلقت من اليمن باتجاه "إسرائيل"

54

المرأة والجمال أفضل كونسيلر للبشرة بعد الأربعين.. وكيفية استخدامه دون تجاعيد



 
 





الأكثر مشاهدة