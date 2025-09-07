كوابيس الليل قد تقصّر العمر.. دراسة حديثة تحذر

🔹 المصابون بكوابيس أسبوعية أكثر عرضة:
بـ 4 أضعاف للتدهور العقلي
وبـ 2 ضعف للإصابة بالخرف
السبب؟ الكوابيس تُفعّل استجابة التوتر، ما يرفع الكورتيزول ويؤثر على النوم والمناعة وصحة القلب.
كيف تقلل الكوابيس؟
مارس التأمل أو التنفس العميق
حافظ على نوم منتظم
جرّب العلاج المعرفي السلوكي
أعد صياغة الحلم ذهنياً قبل النوم
✳️ رؤية كابوس أحياناً طبيعي، لكن تكراره يستدعي استشارة مختص.
-
أخبار متعلقة
-
خلع الحذاء عند الباب.. ثقافة أم خطر على الصحة؟
-
مصادر غذائية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم
-
القهوة أم الشاي.. أي كافيين تختار في الصباح؟
-
دراسة تكشف ضرراً يسببه غسول الفم للشباب
-
آلام الظهر: تشوهات العمود الفقري وأسبابها وكيفية التعامل معها
-
احذرها.. عادة خاطئة بعد الرياضة تُسبب التهابات وحب الشباب
-
مركب نباتي شهير يقوّي المناعة ويساعد في مكافحة السرطان
-
5 عادات شائعة لا تفعلها مباشرة بعد تناول الطعام