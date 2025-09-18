لهواة كمال الأجسام.. دراسة جديدة تكشف سر بناء العضلات بفعالية

النتائج أظهرت أن:
اللحم قليل الدسم أدى إلى زيادة أكبر في مستويات الأحماض الأمينية الأساسية في الدم، وهو مؤشر مباشر على كفاءة بناء العضلات.
بينما اللحم عالي الدهون أدى إلى استجابة أقل، رغم احتوائه على نفس كمية البروتين.
🧬 لماذا تؤثر الدهون على تخليق العضلات؟
الدهون الزائدة قد تؤثر على امتصاص الأحماض الأمينية أو تبطئ من عملية الهضم والتمثيل الغذائي، مما يؤخر وصول المغذيات الأساسية إلى العضلات بعد التمرين، وبالتالي تقل فعالية عملية البناء العضلي.
🥚 دراسات سابقة تدعم النتائج
دراسة سابقة للفريق نفسه وجدت أن البيض الكامل أفضل من بياض البيض فقط في تحفيز بناء العضلات بعد التمرين، رغم تساوي كمية البروتين، ما يشير إلى دور التركيبة الغذائية الكاملة للطعام.
دراسة أخرى أظهرت أن سمك السلمون الطبيعي حفّز بناء العضلات بدرجة أعلى من خليط مصنّع يحتوي على نفس العناصر الغذائية، ما يؤكد أن مصدر البروتين وطبيعته مهمان بقدر كميته.
✅ خلاصة التوصيات:
ليس المهم فقط كمية البروتين التي تتناولها بعد التمرين، بل أيضًا نوعيته ومحتواه من الدهون.
اختر مصادر بروتين قليلة الدهون وغنية بالأحماض الأمينية الأساسية مثل:
الدجاج المشوي
اللحم البقري قليل الدهن
الأسماك مثل السلمون والتونة
البيض الكامل (باعتدال)
