الخميس 2025-09-18 01:54 م
 

مشروبات دافئة بالقرفة والتفاح لمواجهة تقلب الطقس في الخريف

ة
تعبيرية
 
الخميس، 18-09-2025 11:57 ص

الوكيل الإخباري-   في أوقات تقلب الطقس، يبحث الكثيرون عن مشروبات طبيعية تمنح الدفء وتعزز مناعة الجسم، ويُعد مزيج التفاح والقرفة خيارًا مثاليًا، يجمع بين الفوائد الصحية والنكهة الشهية. إليكِ 4 وصفات سهلة وسريعة بمكونات متوفرة:

☕ 1. شاي التفاح بالقرفة
المكونات:
كوب عصير تفاح طبيعي
عود قرفة
شريحة ليمون
الطريقة:
سخّني عصير التفاح مع عود القرفة حتى الغليان، ثم أضيفي شريحة الليمون وقدّميه دافئًا.
الفائدة:
مشروب يمد الجسم بالدفء السريع، ويعزز المناعة بفضل مضادات الأكسدة في التفاح والقرفة.

🥛 2. مشروب التفاح بالحليب والقرفة
المكونات:
كوب حليب
نصف كوب عصير تفاح
رشة قرفة مطحونة
ملعقة صغيرة عسل
الطريقة:
سخّني الحليب وأضيفي عصير التفاح والعسل، ثم رشي القرفة قبل التقديم.
الفائدة:
مشروب مشبع ومثالي قبل النوم، يساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب.

🍵 3. شاي الأعشاب بالتفاح والزنجبيل والقرفة
المكونات:
شرائح تفاح
قطعة زنجبيل طازج
عود قرفة
كوب ماء
الطريقة:
اغلي المكونات معًا لمدة 10 دقائق، ثم صفي المشروب وقدميه ساخنًا.
الفائدة:
يُقوّي المناعة، يقاوم نزلات البرد، ويزيد من دفء الجسم، إلى جانب خصائص الزنجبيل في تنشيط الدورة الدموية ومنع أكسدة البشرة.

🍎 4. عصير التفاح الساخن بالتوابل
المكونات:
كوب عصير تفاح
رشة قرفة
رشة جوزة الطيب
عود قرنفل
الطريقة:
اغلي جميع المكونات معًا لبضع دقائق، وقدّميها ساخنة.
الفائدة:
مشروب غني بالنكهات العطرية والتوابل، يمنحك طاقة ويحارب الإرهاق.

🍂 خلاصة:
القرفة والتفاح ليسا مجرد مكونات لذيذة، بل علاج طبيعي لدعم المناعة، مقاومة التعب، والحفاظ على ترطيب البشرة، خاصة في أجواء الخريف والشتاء.

اضافة اعلان

 

اليوم السابع 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

عتةى

منوعات كاميرا مخفية توثق دهس شاحنة لفتاة عمداً في قرية سورية - فيديو

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 21% خلال 7 أشهر

علم الإمارات

عربي ودولي رويترز: الإمارات قد تُخفّض العلاقات مع إسرائيل إذا ضمّت الضفة الغربية

سامسونج تكشف عن ‘Galaxy S25 FE’ بتقنيات ‘Galaxy AI’ وكاميرا احترافية لتجربة رائدة متكاملة

أخبار الشركات سامسونج تكشف عن ‘Galaxy S25 FE’ بتقنيات ‘Galaxy AI’ وكاميرا احترافية لتجربة رائدة متكاملة

مستوطنون يوسعون بؤرة استيطانية جديدة جنوب الخليل

فلسطين مستوطنون يوسعون بؤرة استيطانية جديدة جنوب الخليل

إنا لله وإنا إليه راجعون

نعـي فـاضل آل الوكيل في الاردن يشكرون كل من واساهم بفقيدتهم

غ

تكنولوجيا على خطى النجوم.. كيف تشارك في ترند دمج صورتك وأنت صغير؟

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية الكشف عن تفاصيل جديدة حول حالات التسمم في إربد



 
 





الأكثر مشاهدة