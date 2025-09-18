مشروبات دافئة بالقرفة والتفاح لمواجهة تقلب الطقس في الخريف

☕ 1. شاي التفاح بالقرفة
المكونات:
كوب عصير تفاح طبيعي
عود قرفة
شريحة ليمون
الطريقة:
سخّني عصير التفاح مع عود القرفة حتى الغليان، ثم أضيفي شريحة الليمون وقدّميه دافئًا.
الفائدة:
مشروب يمد الجسم بالدفء السريع، ويعزز المناعة بفضل مضادات الأكسدة في التفاح والقرفة.
🥛 2. مشروب التفاح بالحليب والقرفة
المكونات:
كوب حليب
نصف كوب عصير تفاح
رشة قرفة مطحونة
ملعقة صغيرة عسل
الطريقة:
سخّني الحليب وأضيفي عصير التفاح والعسل، ثم رشي القرفة قبل التقديم.
الفائدة:
مشروب مشبع ومثالي قبل النوم، يساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب.
🍵 3. شاي الأعشاب بالتفاح والزنجبيل والقرفة
المكونات:
شرائح تفاح
قطعة زنجبيل طازج
عود قرفة
كوب ماء
الطريقة:
اغلي المكونات معًا لمدة 10 دقائق، ثم صفي المشروب وقدميه ساخنًا.
الفائدة:
يُقوّي المناعة، يقاوم نزلات البرد، ويزيد من دفء الجسم، إلى جانب خصائص الزنجبيل في تنشيط الدورة الدموية ومنع أكسدة البشرة.
🍎 4. عصير التفاح الساخن بالتوابل
المكونات:
كوب عصير تفاح
رشة قرفة
رشة جوزة الطيب
عود قرنفل
الطريقة:
اغلي جميع المكونات معًا لبضع دقائق، وقدّميها ساخنة.
الفائدة:
مشروب غني بالنكهات العطرية والتوابل، يمنحك طاقة ويحارب الإرهاق.
🍂 خلاصة:
القرفة والتفاح ليسا مجرد مكونات لذيذة، بل علاج طبيعي لدعم المناعة، مقاومة التعب، والحفاظ على ترطيب البشرة، خاصة في أجواء الخريف والشتاء.
