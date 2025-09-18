مشروبات دافئة بالقرفة والتفاح لمواجهة تقلب الطقس في الخريف

الوكيل الإخباري- في أوقات تقلب الطقس، يبحث الكثيرون عن مشروبات طبيعية تمنح الدفء وتعزز مناعة الجسم، ويُعد مزيج التفاح والقرفة خيارًا مثاليًا، يجمع بين الفوائد الصحية والنكهة الشهية. إليكِ 4 وصفات سهلة وسريعة بمكونات متوفرة:



☕ 1. شاي التفاح بالقرفة

المكونات:

كوب عصير تفاح طبيعي

عود قرفة

شريحة ليمون

الطريقة:

سخّني عصير التفاح مع عود القرفة حتى الغليان، ثم أضيفي شريحة الليمون وقدّميه دافئًا.

الفائدة:

مشروب يمد الجسم بالدفء السريع، ويعزز المناعة بفضل مضادات الأكسدة في التفاح والقرفة.



🥛 2. مشروب التفاح بالحليب والقرفة

المكونات:

كوب حليب

نصف كوب عصير تفاح

رشة قرفة مطحونة

ملعقة صغيرة عسل

الطريقة:

سخّني الحليب وأضيفي عصير التفاح والعسل، ثم رشي القرفة قبل التقديم.

الفائدة:

مشروب مشبع ومثالي قبل النوم، يساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب.



🍵 3. شاي الأعشاب بالتفاح والزنجبيل والقرفة

المكونات:

شرائح تفاح

قطعة زنجبيل طازج

عود قرفة

كوب ماء

الطريقة:

اغلي المكونات معًا لمدة 10 دقائق، ثم صفي المشروب وقدميه ساخنًا.

الفائدة:

يُقوّي المناعة، يقاوم نزلات البرد، ويزيد من دفء الجسم، إلى جانب خصائص الزنجبيل في تنشيط الدورة الدموية ومنع أكسدة البشرة.



🍎 4. عصير التفاح الساخن بالتوابل

المكونات:

كوب عصير تفاح

رشة قرفة

رشة جوزة الطيب

عود قرنفل

الطريقة:

اغلي جميع المكونات معًا لبضع دقائق، وقدّميها ساخنة.

الفائدة:

مشروب غني بالنكهات العطرية والتوابل، يمنحك طاقة ويحارب الإرهاق.



🍂 خلاصة:

القرفة والتفاح ليسا مجرد مكونات لذيذة، بل علاج طبيعي لدعم المناعة، مقاومة التعب، والحفاظ على ترطيب البشرة، خاصة في أجواء الخريف والشتاء.

اضافة اعلان