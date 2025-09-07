مصادر غذائية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم

وبحسب الدراسة التي استندت إلى مراجعة 145 دراسة سابقة بمشاركة أكثر من 5200 شخص، فإن هذه المركبات تساهم في خفض ضغط الدم بمعدل 3 ملم زئبق لدى الأشخاص الأصحاء، ويصل التأثير إلى 6–7 ملم زئبق لدى مرضى ارتفاع الضغط، إلى جانب تحسين وظائف الأوعية الدموية.
وأوضح الباحثون من جامعة سوري أن الحصول على هذه المركبات من الأطعمة الطبيعية أكثر فعالية من تناولها كمكملات غذائية، نظرًا لتفاعل المركبات المتنوعة في الغذاء وتعزيزها لامتصاص الفلافان.
مصادر طبيعية مفيدة
توجد مركبات فلافان-3-أولز في:
الكاكاو
الشاي الأسود والأخضر
العنب
التفاح
بعض أنواع التوت
وتُظهر النتائج أن هذه المركبات لا تفيد فقط مرضى الضغط، بل قد تقي من مشاكل القلب والأوعية الدموية حتى لدى من لديهم قراءات ضغط دم طبيعية.
