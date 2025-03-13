نصائح طبية لصيام آمن لمرضى الغدة الدرقية: كيف تحمي صحتك من المخاطر؟

الوكيل الإخباري- يواجه مرضى الغدة الدرقية تحديات صحية خاصة خلال شهر رمضان، حيث تتطلب حالتهم الصحية عناية واهتمام خاص لضمان صيام آمن دون تعريضهم للمضاعفات. تتداخل تأثيرات اضطرابات الغدة الدرقية على التمثيل الغذائي مع ضرورة الالتزام بمواعيد الأدوية، مما يتطلب اتباع نظام غذائي متوازن يتماشى مع مواعيد تناول الأدوية. في هذا السياق، تقدم الدكتورة هبة سدراك، أستاذ أمراض الباطنة والغدد الصماء في طب قصر العيني، روشتة طبية تشمل نصائح للتغذية السليمة ومواعيد الأدوية المناسبة لضمان صيام آمن.

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1. ضبط جرعات الأدوية: أوضحت الدكتورة سدراك أن تعديل جرعات أدوية الغدة الدرقية أثناء شهر رمضان يجب أن يتم تحت إشراف الطبيب لتجنب أي مضاعفات. ينبغي على المرضى تناول أدوية خمول الغدة الدرقية على معدة فارغة تمامًا، ويفضل أن يتم تناولها قبل السحور بساعة أو بعد مرور 3 ساعات على آخر وجبة، أو عند أذان المغرب مع كوب من الماء، مع ضرورة الانتظار نصف ساعة قبل تناول وجبة الإفطار.



2. أهمية السحور والراحة: شددت الدكتورة هبة على أهمية تناول وجبة السحور يوميًا، مع ضرورة شرب كميات كافية من المياه أثناء الفترة ما بين الإفطار والسحور، والابتعاد عن ممارسة الرياضة العنيفة التي قد تجهد الجسم وتؤثر على استقرار الحالة الصحية.



3. تغذية متوازنة: للحفاظ على استقرار الحالة الصحية، يجب على مرضى الغدة الدرقية اتباع نظام غذائي متوازن يتناسب مع نوع اضطراب الغدة. على سبيل المثال:

- مرضى خمول الغدة الدرقية يمكنهم تناول الأسماك والمكسرات بشكل منتظم، مع تجنب المواد الحافظة وبعض الأوراق الخضراء.

- مرضى فرط النشاط يجب عليهم تقليل تناول المنبهات، وتجنب مكملات الكالسيوم والحد من استهلاك الأسماك.

4. الأشخاص الممنوعون من الصيام: كما حذرت الدكتورة هبة من أن الصيام قد يشكل خطرًا على مرضى تسمم الغدة الدرقية، حيث قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل اضطراب ضربات القلب وارتفاع درجة الحرارة. ينصح المرضى بمراجعة الطبيب قبل اتخاذ قرار الصيام، حيث قد يتطلب الأمر التوقف عن الصيام في بعض الحالات.



ختامًا، من المهم أن يتبع مرضى الغدة الدرقية هذه الإرشادات لضمان صيام آمن وصحي خلال شهر رمضان، مع ضرورة استشارة الطبيب بشكل دوري لضبط الأدوية وتحديد النظام الغذائي الأنسب.