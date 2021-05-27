بعد نجاحه عالميًا..'المحقق كونان الجديد' في صالات السينما العربية بـ 27 مايو

الوكيل الإخباري - أعلنت سبيستون بيكتشرز، الشركة المتخصصة في مجال نشر وتوزيع أفلام الأنمي والأنيميشن في المنطقة العربية، طرحها فيلم المحقق كونان: الرصاصة القرمزية " Detective Conan: The Scarlet Bullet" في صالات السينما في 27 مايو الجاري، وذلك بعد أسابيع قليلة فقط من تصدّره شباك التذاكر في اليابان بوصفه الأعلى مبيعًا.

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وحقق الفيلم، الذي يحتل الترتيب الـ 24 في سلسلة أفلام المحقق كونان الشهيرة، نجاحاً لافتًا في اليابان بعدما تجاوزت حجم إيراداته 54 مليون دولار أمريكيّ، خلال 24 يوم فقط من عرضه في السينما اليابانيّة.



ومن المخطط أن يصدر فيلم المحقق كونان: الرصاصة القرمزيّة في كل من الإمارات، السعودية، الكويت، قطر، البحرين، عُمان، والعراق، بالدبلجة العربية المتقنة، حيث يؤدي أصوات الشخصيات الرئيسيّة ذات الممثلين الصوتيين، الذين اعتاد الجمهور العربيّ على سماع أصواتهم، سواء عبر حلقات المسلسل أو حتى أفلام السلسلة، منذ أكثر من 20 عامًا على شاشة سبيستون، كما سيتوّفر الفيلم باللغة اليابانيّة الأصليّة يصاحبها ترجمة عربيّة وانجليزيّة.

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