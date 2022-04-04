دينا الشربيني تتحدث لأول مرة عن انفصالها عن عمرو دياب

الوكيل الإخباري - الفنانة المصرية دينا الشربيني، تحدثت لأول مرة على علاقتها بالفنان عمرو دياب وانفصالها عنه، وكذلك ردت على شائعات حملها لأول مرة، خلال لقائها في برنامج "أدينا بندردش" على انستغرام، وكشفت عدة تفاصيل عن حياتها.





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وعلقت الفنانة دينا الشربيني في البرنامج لأول مرة على جدل علاقتها بعمرو دياب، وقالت إنها تعرضت لانتقادات كبيرة في العامين الأخيرين، ولكنها كانت لا تتأثر بها وتأخذها على محمل السخرية أحياناً، لأنها قررت في فترة من حياتها عدم الاستماع لما يقال عنها خاصة الجانب السلبي والانتقادات، وكذلك لكرهها للحزن والنكد، مضيفة انها تعرضت لعدة مواقف صعبة في حياتها جعلتها تفكر بهذه الطريقة وتتجاوز المواقف الحزينة والصعبة سريعاً.





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