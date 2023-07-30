شهود عيان يروون تفاصيل صادمة لآخر لحظات نجل الفنان حسن يوسف قبل وفاته غرقاً

الوكيل الإخباري- صدمة تلقاها الفنان المصري حسن يوسف وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي بوفاة نجلهما الأصغر عبدالله غرقا أثناء السباحة بأحد الشواطئ.



ووفقا لتحريات الشرطة المصرية، فإن أصدقاء الفقيد عبدالله حسن يوسف كشفوا عن إصراره على نزول البحر ليلا والسباحة رغم التحذيرات الرسمية التي وردت بارتفاع الأمواج والسحب داخل البحر، موضحين أنه لم يستطع مقاومة تيار الأمواج الذي سحبه لداخل البحر وأدى إلى وفاته.



وقال شهود عيان من أصدقاء الراحل، في محضر الشرطة، إن عبدالله قرر النزول إلى البحر ليلاً ثم اختفى تحت الماء، وبعد فترة من غيابه بحثوا عنه داخل الماء وجرى انتشاله فاقدا للوعي.



وذكر الشهود أنهم نقلوا عبدالله على الفور إلى مستشفى العلمين، وجرى إبلاغ الشرطة التي حضرت للمستشفى بعد التأكد من وفاته وإيداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.



بينما ذكر التقرير الطبي، الذي أعده الفريق الذي استلم الجثمان في مستشفى العلمين، أن الفقيد لقي حتفه قبل الوصول إلى المستشفى، إذ وصل إلى هناك بعدما توقفت كل أجهزة الجسم ووظائفه الحيوية عن العمل، وكشف التقرير عن أن الشاب توفي بالفعل قبل ساعات من وصوله إلى غرفة الطوارئ بالمستشفى، أي أنه ظل ساعات متوفيا في عرض البحر.



ووفقا للأطباء، أصيب عبدالله ابن حسن يوسف بما يعرف بـ"إسفسكيا الخنق"، إذ امتلأت رئتيه بالمياه ليلفظ أنفاسه الأخيرة غرقا داخل البحر قبل العثور على جثمانه ونقله للمستشفى.



وأودع جثمان عبدالله حسن يوسف داخل مشرحة مستشفى العلمين بمطروح، شمال مصر، تحت تحفظ النيابة العامة المصرية لحين فصل مفتش الصحة في أسباب الوفاة.



وفي حال كانت هناك شبهة جنائية فإن الجثمان يحال إلى مصلحة الطب الشرعي للتشريح وبحث كيفية الوفاة، أما إذا قيدت الواقعة غرقاً بـ"إسفسكيا الخنق" فمن المقرر منح أسرته تصريحا بدفته.



وأكدت نقابة المهن التمثيلية في مصر وفاة عبدالله غرقا في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي في ساعة متأخرة من مساء السبت، ولم يحدد موعد للدفن لحين انتهاء النيابة العامة من إجراءاتها، ثم نقل الجثمان إلى القاهرة وإعلان موعد ومكان الجنازة ثم العزاء.



عبد الله هو الابن الأصغر للفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، ويبلغ من العمر 35 عاما، ويسبقه أخوته يوسف وعمر وناريمان.

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