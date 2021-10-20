كليب فلتت مني لدينا الشربيني وحسن أبو الرووس يقترب من مليون مشاهدة

الوكيل الإخباري - حقق ديو "فلتت مني" لدينا الشربيني وحسن ابو الروس نجاحاً كبيراً فور طرحه عبر يوتيوب؛ وهي التجربة الأولى لدينا الشربيني في تقديم هذه النوعية من الغناء ومن خلال نواعم نكشف عن نجاح دينا الشربيني في الجونة.

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تصدرت دينا الشربيني بأغنية "فلتت مني" قائمة الأكثر مشاهدة خلال يوم واحد، بالإضافة إلى اقترابه من مليون مشاهدة خلال يومين من طرحه.

أغنية "فلتت مني" دخلت بها الفنانة دينا الشربيني عالم الغناء لأول مرة من كلمات حسن أبو الروس، وألحان وتوزيع ديزل وإخراج علي أبو طالب وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند"، وصُوّرت وسط البحر في مدينة الجونة، وقدم ابو الروس لوناً غنائياً متميزاً.

واستطاع لفت الانتباه له منذ لحظة وصوله إلى مهرجان الجونة السينمائى برفقة دينا الشربيني، حيث وصل المهرجان على متن سيارة مفتوحة، وأنغام الموسيقى، وظهرت دينا الشربيني في الفيديو وهي تستند على باب السيارة، بينما ترقص على أنغام الموسيقى.

المصدر - نواعم