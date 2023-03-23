محمد هنيدي يسخر من مشهد أحمد السقا والثعبان في برنامج المقالب

الوكيل الإخباري- كعادته، لا يفوّت الفنان محمد هنيدي أي مناسبة للتعليق عليها، خاصة إذا كانت تتعلق بأحد زملائه في الوسط الفني، حيث استغل هنيدي مشهد الفنان أحمد السقا في برومو برنامج "رامز جلال "رامز نيفر إند" والذي ظهر فيه وهو يقتل ثعباناً بفمه... وكتب في "فيسبوك" قائلاً: " آسف يا عم التعبان مكنتش أعرف إنك مقلب ذنبك في رقبة رامز جلال"، ليردّ عليه هنيدي بشكل كوميدي من خلال صورة من فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، يظهر فيها وهو يرتعد من البرد، وعلّق عليها بسخرية قائلاً: "التعبان لما لقى نفسه في بق السقا".



وكشف برومو برنامج "رامز نيفر إند" عن أبرز الضحايا في البرنامج، ومنهم: أحمد السقا، محمد رمضان، رضا عبد العال، إمام عاشور لاعب فريق "ميتلاند" الدنماركي، محمود كهربا، هنادي مهنا، مصطفى كامل، محمد فراج، مصطفى يونس، غادة إبراهيم، شيماء سيف، رنا رئيس، محمد ثروت، أحمد حاتم، أمير عيد، وميلا الزهراني.



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