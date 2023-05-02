مصطفى درويش يضع وصيته قبل وفاته .. وشقيقه يكشف آخر اللحظات

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للفنان الراحل مصطفى درويش ظهر فيه يتحدث عن صعوبة مشهد اداه باحدى المسلسلات كاشفا انه قد كتب وصيته .

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وبالتفاصيل ، تحدث الفنان الراحل من خلال لقاء تلفزيوني عن حالته الصحية بعد اداء المشهد قائلاً :" حسيت بوجع في بطني وحرارة والتهابات على الصدر .. بس عدت .. وكان دور تقيل .. وكتبت وصيتي والأموال يلي علي والي "





وكان قد كشف حاتم درويش، شقيق الفنان المصري الراحل مصطفى درويش، اللحظات الأخيرة قبل وفاته ، قائلا خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" ً :" محصلش حاجة خالص..فطر الصبح وكان عنده أرق، وبعد ما فطر طلع ينام ونزل بعدها مش قادر ياخد نفسه..صحته كانت كويسة جدا، جاتله أزمة قلبية ولكن عمره ما كان بيعاني من القلب، وفيروس كورونا الذي أصيب به من قبل ليس له أي علاقة بوفاته" وفقاً لموقع " المصري اليوم "

