منتج مسلسل "وأخيراً " بطولة قصي خولي ونادين نسيب نجيم يكشف التفاصيل

الوكيل الإخباري-كشف المنتج صادق الصباح، تفاصيل مسلسل وأخيرا، بطولة كل من الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم والفنان قصى الخولي، والذي يعد التعاون الثالث بينهما، والمقرر عرضه في موسم رمضان القادم 2023.



وقال صادق الصباح خلال لقائه في برنامج insider، إن مسلسل وأخيرا يتكون من 15 حلقة فقط، مشيرًا إلى أن العمل لا يمكن زيادة حلقاته لأنه سيحتاج لعدد أيام طويلة وحلقة مكثفة أكثر.



وأشار الصباح إلى أن كل من نادين نجيم وقصى الخولي أصبحا لديهما مسؤولية في اختيار أعمالهما وخاصة بعد نجاح مسلسلهما سويا عشرين عشرين، موضحًا أنهما سيقدمان عملا مميزا.



وعن فكرة مسلسل وأخيرا، رد صادق الصباح: رايحين لعالم حقيقي بنشوفه في بلاد الشام وإن شاء الله يكون عند حسن ظن الجمهور العربي.

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