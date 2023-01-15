الأحد 15-01-2023
الوكيل الاخباري

العرموطي : رفع الفائدة على المقترضين بأثر رجعي غير قانوني

المحكمة الدستورية ترد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم

افتتاح المقر الجديد لبيت الثقافة والفنون ودار خطوط وظلال للنشر بعمان

افتتاح قاعة المرحوم بني خالد بكلية الشريعة باليرموك

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

وزير الصحة : الحالة الوبائية مستقرة في الاردن

شاهد : اليوتيوبر التركي الشهير كوكسال بابا في الأردن - فيديو

لا وفيات بكورونا في الأردن خلال أكثر من شهرين

الخدمة المدنية يبحث مع نقابة الصحفيين عدة قضايا

إدارة مياه المفرق: المحافظة ستشهد صيف آمن مائيا

الأحد، 15-01-2023 01:25 م

منتج مسلسل "وأخيراً " بطولة قصي خولي ونادين نسيب نجيم يكشف التفاصيل

نادين


الوكيل الإخباري-كشف المنتج صادق الصباح، تفاصيل مسلسل وأخيرا، بطولة كل من الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم والفنان قصى الخولي، والذي يعد التعاون الثالث بينهما، والمقرر عرضه في موسم رمضان القادم 2023.

وقال صادق الصباح خلال لقائه في برنامج insider، إن مسلسل وأخيرا يتكون من 15 حلقة فقط، مشيرًا إلى أن العمل لا يمكن زيادة حلقاته لأنه سيحتاج لعدد أيام طويلة وحلقة مكثفة أكثر.

وأشار الصباح إلى أن كل من نادين نجيم وقصى الخولي أصبحا لديهما مسؤولية في اختيار أعمالهما وخاصة بعد نجاح مسلسلهما سويا عشرين عشرين، موضحًا أنهما سيقدمان عملا مميزا.

وعن فكرة مسلسل وأخيرا، رد صادق الصباح: رايحين لعالم حقيقي بنشوفه في بلاد الشام وإن شاء الله يكون عند حسن ظن الجمهور العربي.

اضافة اعلان

 

لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
عبد-الحليم

طارق الشناوي : الفنان أحمد مالك الأنسب لتجسيد شخصية الراحل عبدالحليم حافظ

21444033841653006653

تنبأ بـ وفاته.. أبرز محطات سمير غانم في ذكرى ميلاده

20211112111117980

عادل امام يستعد لفيلم الواد وأبوه

1955144_0

حسين فهمي يعود إلى المسرح بعد غياب طويل

659508c2faaa74c6850d5cfdc4fcbd09

تسجيل صوتي مسرب لكاظم الساهر يكشف سبب غيابه عن "خليجي 25"

11

ظهور مؤثر لريم البارودي من عزاء والدها -صور