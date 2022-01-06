وفاة الفنانة المصرية الشهيرة مها أبو عوف

الوكيل الإخباري - توفيت الفنانة المصرية، مها أبو عوف، صباح اليوم الخميس، داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 65 عاما.

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ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنانة الراحلة في بيان قالت فيه إن"صلاة الجنازة غدا ظهرا من مسجد الرحمن الرحيم، صلاح سالم".



وعانت أبو عوف من مرض السرطان على مدار الفترة الماضية، حيث أصيبت بالتهاب رئوي حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، حتى فارقت الحياة قبل دقائق من الآن، بحسب وسائل إعلام مصرية.



وكان آخر أعمال الفنانة المصرية مشاركتها في مسلسل "الحرير المخملي"، والذي عرض خلال الأشهر الماضية.

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