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السبت، 16-04-2022 11:16 ص

أبشع جريمة في رمضان..ذبح حماه وشق بطن زوجته في مصر

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الوكيل الإخباري - هجرها هي وأولادها 3 سنوات وعندما رفعت عليه قضية خلع ارتكب جريمة تقشعر لها الأبدان في أول أيام رمضان.

فلم يتخيل الرجل السبعيني، أن القدر سوف يوقع ابنته الثلاثينية مع رجل بلا قلب حينما تقدم للزواج منها، فبعد ان رزقهما الله بثلاثة أبناء، قرر الزوج ترك زوجته وأبنائه دون سؤال لمدة 3 سنوات، فاصطحبت الأم اطفالها وذهبت للعيش فى منزل والدها المسن ليراعيها هى وأبناءها وينفق عليهم وفق البوابة.

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ولكن دائما ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فالحياة الهادئة التي عاشتها "ابتسام"، بصحبة أطفالها على مدى 3 سنوات، تحولت إلى بركة من الدماء في أول يوم فى رمضان، بعدما قرر الزوج الذهاب لردها وأخذها هي وأطفالها للعيش معه بعد غيابه لسنوات، وهو الأمر الذي رفضته الزوجة.


وقرر الزوج الانتقام منها ومن والدها، فحضر في صباح أول يوم في رمضان، وجهز جركنين بهما مادة البنزين، وذهب إلى منزل حماه، ودلف إلى المحل بالطابق الأرضي فوجد حماه يصلي فقام بذبحه بسكين، وصعد لزوجته وسدد لها عدة طعنات في بطنها فتوفيت في الحال، وعقب تنفيذ جريمته فر هاربا بسيارته.


وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقى مأمور مركز شرطة الإسماعيلية بمصر بلاغاً مفاده قيام عامل بذبح حماه وقتل زوجته في شارع المخرطة بقرية نفيشة، دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين قيام المتهم ويدعى "خلاف خليفة"، 48 سنة، بذبح حماه المدعو "السيد عنانى"، 70 سنة، وقتل زوجته المدعوة "ابتسام السيد"، 39 سنة، بسبب قيامها برفع دعوة خلع ضده على خلفية قيامه بتركها وأبناءها لمدة 3 سنوات، وعقب تنفيذ جريمته فر هاربا.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

البيان

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