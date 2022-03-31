الإعدام لقاتل صديقه شهيد لقمة العيش في مصر

الوكيل الإخباري - قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم ، بمعاقبة المتهم الأول في قضية قتل شهيد لقمة العيش بمركز شرطة أبو حماد وسرقة (توك توك) وهاتفه المحمول، بالإعدام شنقًا.



وقضت المحكمة كذلك بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث في نفس القضية بالسجن لمدة سنة واحدة.

اضافة اعلان



تعود تفاصيل القضية ليوم 5 فبراير من العام المنصرم، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة المجني عليه محمد وليد حافظ، 21 عامًا، سائق توك توك مُقيم بمركز أبو حماد، مقتولًا جراء إصابته بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد وتهشم بالرأس وجرح طعني بالرقبة، إذ عُثر على الجثة بجوار نزلة كوبرى العباسة بطريق أبو حماد – التل الكبير، بدائرة مركز أبو حماد.



وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو حماد المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي، وتم فحص معاملات المجنى عليه للتوصل إلى الجناة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: حسين ال، 26 عامًا، عاطل، وجمال س أ، 22 عامًا، عاطل مقيمين بندر أبوحماد، وشخص ثالث معهم بارتكاب الواقعة بقصد قتل المجني عليه وسرقة التوك توك منه، وتم القبض عليهم وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3711 جنح مركز شرطة أبو حماد، وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

البيان