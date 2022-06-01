الأربعاء 01-06-2022
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الأربعاء، 01-06-2022 10:34 ص

الكشف عن مضمون رسالة تركتها الأم التي قتلت أطفالها في مصر- صورة

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الوكيل الاخباري- اهتز الشارع المصري على وقع الجريمة التي ارتكبتها أم مصرية (33 عاماً) بحق 3 من أطفالها، بعدما ذبحتهم في قرية منية النصر التابعة لمديرية أمن الدقهلية مستمرة، حيث كشفت وزارة الداخلية عن مضمون الرسالة التي تركتها الأم لزوجها.

وكشفت وزارة الداخلية بعض تفاصيل الجريمة المروعة، فأوضحت أنها تلقت بلاغاً أفاد بوصول سيدة مصابة بجروح متفرقة نتيجة إلقائها بنفسها أمام جرار زراعي أثناء سيره بأحد الطرق الفرعية بالمنطقة محل سكنها، حسب موقع "العربية الحدث".

كما أضافت الوزارة أنها وجدت عند تفتيش منزل الأم، 3 أطفال مذبوحين بإحدى الغرف وعلى جثثهم آثار آلة حادة ودماء، فضلاً عن رسالة كتبتها الأم بخط يدها، موجهة إلى الزوج الذي يعمل في الخارج.

واعترفت الزوجة بارتكاب جريمتها، وبررتها بضرورة ذهاب الصغار إلى الجنة، لاسيما أحمد، معتذرة عن فشلها في تربيتهم، طالبة الزوج بمسامحتها وداعية له بأن يعوضه زوجة تستحقه، وأولاداً أفضل من أولادها.

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