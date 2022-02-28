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الإثنين، 28-02-2022 11:11 ص

أخصائية روسية تحذّر من أخطار عودة أمراض الحساسية بعد الإصابة بكورونا

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الوكيل الاخباري-يمكن أن يسبب "كوفيد – 19"، شأنه شأن أي عدوى أخرى، تفاقم أمراض الحساسية بعد سباتها خلال فترة طويلة.

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أعلنت ذلك د. ناديجدا لوغينا، أخصائية المناعة والحساسية في حديث أدلت به لبوابة Ura.ru. وقالت:" أرصد ذلك من خلال فحص مرضاي الذين لم يتعرضوا للإصابة بالحساسية خلال فترة طويلة ( 15 عاما مثلا) حين لم يواجهوا احتداد أمراض حساسية، ولكن بعد شفائهم من فيروس كورونا أو الإنفلونزا أحيانا، يجدون أنفسهم يعانون من أمراض الحساسية بمختلف أنواعها. وإننا نضطر إلى تكرار العلاج.

وحسب الأخصائية فإن تلك الظاهرة يمكن أن تحدث بعد الإصابة بأمراض فيروسية أخرى. كما يمكن أن تتفاقم على خلفية ذلك عمليات مزمنة أخرى.

بينما قالت طبيبة المناعة الروسية د. زويا سكوربيليفا: "هناك خطر للإصابة بمضاعفات معينة لدى من تصيبهم أمراض مزمنة وقد يزداد لديهم رد فعل متعلق بالحساسية وليس أكثر من ذلك".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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