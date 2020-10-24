السبت 24-10-2020
الوكيل الاخباري

تنقلات واسعة في وزارة الصحة - اسماء

الإمارات تسجل 1491 إصابة جديدة بكورونا

الحكومة تعلن عن انخفاض أسعار 5 سلع

الصحة : 125 نقطة جاهزة لإجراء فحوصات كورونا

الغذاء والدواء يكشف للوكيل سعر المطعوم الرباعي

نقيب الفنانين للوكيل : الفنان داوود جلاجل بخير ووالدته في ذمة الله

أسعار الذهب السبت 24/10/2020

فرصــة لسقوط الأمطــار اليوم

الجامعة الاردنية تنشر جدولا لتعويض المحاضرات - صورة

انتهاء حظر التجول الشامل في المملكة




السبت، 24-10-2020 02:08 م

تجاوزت عتبة الـ80 ألفا

أمريكا .. تسجيل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا منذ بداية الجائحة

ام
توضيحية


الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت لأول مرة منذ بداية الجائحة عتبة الـ80 ألفا.

اضافة اعلان

وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الجمعة 83757 إصابة جديدة بالوباء، ما يعد أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة، مقابل 71671 إصابة الخميس.

 

وأصبح إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي التي سجلت في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة، حسب بيانات الجامعة، ثمانية ملايين و493 ألفا و747 إصابة منها 223 ألفا 995 حالة وفاة، أي أكبر حصيلة إصابات ووفيات على مستوى العالم.

ولفتت الجامعة، إلى أن حصيلة ضحايا العدوى في الولايات المتحدة ارتفعت خلال يوم أمس بواقع 943 حالة وفاة جديدة مقابل 856 وفاة في اليوم السابق.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ميركل

ميركل: ألمانيا ستواجه أشهرا صعبة بسبب كورونا

640

الإمارات تسجل 1491 إصابة جديدة بكورونا

5ef7e3f64236042dd56172a5

المكسيك: 418 وفاة و6604 إصابات بكورونا

000_1QC68C

فلسطين: 4 وفيات و410 إصابة جديدة بكورونا

000_1Q00AC_797413_highres

تونس: 35 وفاة و1585 إصابة جديدة بكورونا

1596626732736759700

254 إصابة جديدة بكورونا في قطر

أخبار متعلقة
555

السعودية: 18 وفاة و405 اصابات جديدة بكورونا

image (1)

سوريا : ارتفاع غير مسبوق بعدد اصابات كورونا

كورونا-في-قطر

لبنان: 1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كو

إصابات كورونا تتجاوز 38 مليوناً حول العالم

كورونا-في-قطر

السعودية: 22 وفاة و405 إصابات جديدة بكورونا

دراسة-أوروبية-فصيلة-الدم-والجينات-ترتبط-بمدى-شدة-أعراض-كورونا-

تونس 2357 إصابة جديدة بكورونا