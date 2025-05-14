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كابيتال بنك يفوز بجائزة "أفضل صفقة بنكية" من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

كابيتال بنك يفوز بجائزة "أفضل صفقة بنكية" من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
كابيتال بنك يفوز بجائزة "أفضل صفقة بنكية" من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
 
الأربعاء، 14-05-2025 03:45 م
الوكيل الإخباري-   أعلن كابيتال بنك عن فوزه بجائزة "أفضل صفقة بنكية" من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ، وذلك خلال الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لعام 2025، الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن بتاريخ 13 أيار الجاري.اضافة اعلان


وتأتي هذه الجائزة المرموقة تقديراً لجهود كابيتال بنك وتميزه في مجال التمويل المستدام، والتزامه الراسخ بتعزيز ممارسات الاستدامة ضمن استراتيجيته المصرفية الشاملة، كما يعكس حصول البنك على هذه الجائزة دوره الريادي في دعم المشاريع المستدامة والتمويل المسؤول.

وأعرب الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك تامر غزالة، عن فخره واعتزازه بحصول البنك على هذه الجائزة من مؤسسة دولية مرموقة مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مبيناً أن هذا التكريم يؤكد التزام كابيتال بنك المستمر بدمج مبادئ الاستدامة في جميع جوانب عملياته، ويعكس جهوده الحثيثة في تمويل المشاريع التي تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف غزالة: "تعتبر الاستدامة من الركائز الأساسية في استراتيجية البنك، ونسعى دائماً لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات عملائنا وتساهم في بناء مستقبل أفضل للمجتمعات التي نعمل بها."

يذكر أن كابيتال بنك حصل العام الماضي على جائزة "البنك الشريك الأكثر نشاطاً في إصدار عمليات تمويل التجارة الدولية" من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، وذلك ضمن جوائز برنامج تيسير التجارة (TFP) لعام 2024.

ويعد كابيتال بنك أحد البنوك الرائدة في الأردن والمنطقة، ويتميز بمحفظة واسعة من الخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية، ويواصل تحقيق نجاحات ملحوظة في تعزيز مكانته محلياً وإقليمياً.
 
gnews

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