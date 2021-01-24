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الأحد، 24-01-2021 10:44 م

أميركا: إصابات كورونا تتخطى حاجز 25 مليونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الأميركية اليوم الأحد، أن إصابات فيروس كورونا تخطت حاجز 25 مليون إصابة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
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وفي احصائية مشابهة، لمركز جامعة "جونز هوبكنز" المعتمد لمتابعة اصابات ووفيات الفيروس في البلاد، تم الاعلان عن إصابة 25 مليونا وثلاثة آلاف و695 شخصا، في حين ارتفع إجمالي الوفيات الى حوالي 417 الفا حتى اليوم الأحد. وتتوقع مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها التي تكوّن مجتمعةً وكالة الصحة العامة الفدرالية في الولايات المتحدة، يتراوح عدد الوفيات جرّاء الإصابات الوبائية بحلول منتصف شباط المقبل بين 465 ألفا - 508 آلاف.

 




 

 


 

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