أهمية الرياضة في الوقاية من كورونا

الوكيل الإخباري - يعتبر مرض كوفيد 19 الناتج عن عدوى فيروس كورونا هو المرض الأكثر انتشاراً بين البشر خلال القرن الحالي، وبسبب ذلك وكونه من الأمراض الجديدة نسبياً، بات محط تركيز الأطباء والمختصين من مختلف أنحاء العالم، للبحث في خواصه وعلاماته، وما يمكن أن يساهم في الحد من انتشاره أو يحمي من الإصابة منه.





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قال باحثون من جامعة فالنسيا في إسبانيا "نتائجنا تسلط الضوء على الآثار الوقائية للانخراط في نشاط بدنى كافٍ كاستراتيجية للصحة العامة، مع فوائد محتملة لتقليل مخاطر كورونا الشديدة".



وشملت الدراسات أكثر من 180 ألف من البالغين، أكثر من نصفهم 54% من النساء، وكان متوسط عمر المشاركين خمسون عاماً، وكانت معظم الدراسات قائمة على الملاحظة وأجريت في كوريا الجنوبية وإنجلترا وإيران وكندا والمملكة المتحدة وإسبانيا والبرازيل وفلسطين وجنوب أفريقيا والسويد.



وأظهر تحليل البيانات المجمعة، بشكل عام، أن أولئك الذين أدرجوا نشاطًا بدنيًا منتظمًا في روتينهم الأسبوعي كان لديهم خطر أقل بنسبة 11% للإصابة بفيروس كورونا، كما كان لديهم أيضًا خطر أقل بنسبة 36% لدخول المستشفى، وخطر أقل بنسبة 44% للإصابة بمرض كورونا الحاد، وخطر أقل بنسبة 43% للوفاة من كورونا مقارنة بأقرانهم غير النشطين بدنيًا.

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