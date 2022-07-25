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الإثنين، 25-07-2022 04:06 م

أوروبا تستعد لموجة جديدة من كورونا

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الوكيل الإخباري - أكدت مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي، ستيلا كيرياكيدس، أنه يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تبدأ الاستعداد الآن لموجة جديدة من جائحة كوفيد-19 في الخريف والشتاء.

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ونوهت ستيلا كيرياكيدس، المفوضة الأوروبية للصحة وسلامة الأغذية، في تصريح صحفي، بوجود "زيادة مقلقة" في تفشي المرض.

 

وحذرت من أنه لا يوجد مجال للرضا عن النفس، قائلة إن الوباء لم ينته بعد بل أظهر زيادة مقلقة في العديد من البلدان.

وقالت إنه على مدى الشهرين الماضيين كنا نستعد للخريف والشتاء، مدركين تماماً أن موجة الوباء المقبلة لا يمكن ولا ينبغي أن تزيد من عبء اقتصاداتنا أو مجتمعاتنا، خاصة في وقت تتأثر فيه بالحرب وغزو أوكرانيا، والتضخم.

وأشارت إلى أن المفوضية الأوروبية طلبت من الدول الأعضاء تسريع الجرعات المعززة الآن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً والفئات الضعيفة.

 

العين الإخبارية 

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