إيران: حملة تطعيم ضد كورونا بلقاح منتج محليا

الوكيل الإخباري- بدأت في إيران اليوم الاثنين حملة تطعيم باستخدام لقاح "إيراني – كوبي" مصنع محليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



طهران - سبوتنيك. وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي في كلمة بمناسبة بدء التلقيح: "أنتج بلدنا أحد أفضل لقاحات كورونا وأكثرها فاعلية وديناميكية في العالم في معهد باستور للعلوم الطبية".

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وأضاف نمكي: "الإنتاج المحلي للقاح هو الطريقة المستدامة لتحقيق التلقيح ضد كورونا".



ولم يعلن الوزير تفاصيل عن نسبة فاعلية اللقاح الجديد، الذي أنتجه معهد باستور الإيراني للعلوم الطبية.



وكان وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي قد أعلن في مطلع الشهر الجاري أن بلاده ستصبح في القريب العاجل أحد الأقطاب الرئيسية لإنتاج وتصدير لقاح كورونا في العالم.



وقال نمكي في تصريح له "من خلال الاستفادة من تجربة الدفاع المقدس (1980-1988) وفي غضون أقل من 60 يوما (من بدء تفشي فيروس كورونا في البلاد) لم نتمكن فقط من توفير حاجاتنا من الكمامات والمستلزمات الصحية بل تحولنا أيضا إلى مصدّر لها.

المصدر- سبوتنيك عربي