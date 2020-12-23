الأربعاء 23-12-2020
الوكيل الاخباري

وزير الصحة يوضح للوكيل حول التعامل مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا

صندوق الائتمان العسكري يقرر تمديد فترة تخفيض نسب العوائد ورفع سقف التمويلات

الارصاد : تحذيرات للمواطنين من خطر الصقيع نهاية الاسبوع

القبض على سائق جرافة وشخص اعتديا على سور مقبرة الرصيفة !

الإمارات تعتمد لقاح فايزر بيونتيك

الكشف عن سبب انخفاض أسعار الخيار بالأردن

جريمة مروعة لمصور صحفي تهُز لبنان

توضيح من الضمان الاجتماعي حول موعد صرف المساعدات المالية

العراق: 15 وفاة و 1158 إصابة جديدة بكورونا

مصر: قرارات لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا

الأربعاء، 23-12-2020 11:15 ص

اكتشاف أنواع جديدة من كورونا في الإكوادور تختلف عن السلالة البريطانية

7e8954f3-0c62-41ed-a61a-e74a68f25f13


الوكيل الاخباري - أعلنت جامعة "إسبيريتو سانتو"، اليوم الأربعاء، أن علماء الإكوادور اكتشفوا في البلاد أنواع جديدة لفيروس كورونا المستجد.

اضافة اعلان
 

وأفادت الجامعة، أن الأنواع الجديدة التي تم اكتشافها في الإكوادور تتميز عن السلالة الجديدة التي تم التعرف عليها في بريطانيا.

وقد حفظ العلماء المواد الجينية لأكثر من 2500 نموذج من 22 محافظة، ما سمح لهم بتحديد السلاسة التي ظهرت في كل مدينة وإذا كان هناك طفرات.

وقال العلماء: "تم اكتشاف نوع جديد من "سارس-كوف-2"، وهناك شك بأنه يمكن أن يكون قد لعب دورا في زيادة عدوى الفيروس السريعة".


ويأتي ذلك في الوقت الذي تضرب فيه سلالة جديدة من كوفيد-19 بريطانيا، ويتأهب العالم لمعرفة قدرة السلالة الجديدة من الوباء على الإضرار بالبشر وهل ستكون اللقاحات فعالة ضدها أم ستحتاج للقاحات جديدة.


فيما يقول خبراء بريطانيون إنها تنتشر بنسبة 70% أسرع من الفيروس الأساسي وقد تصيب الأطفال بصورة أكبر.

وسارع أغلب بلدان أوروبا ودول العالم لمنع الرحلات الجوية والبحرية مع بريطانيا إثر اكتشاف الطفرة الجديدة لوباء كوفيد-19.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
000_1Q00AC_797413_highres

روسيا: 549 وفاة و27 ألف إصابة جديدة بكورونا

2ipj-17-730x438-1200x675

الهند تسجل 333 وفاة و23950 إصابة جديدة بكورونا

maxresdefault-17

أسرار المناعة من كورونا.. هؤلاء تصعب إصابتهم بالفيروس

11

لجنة الأوبئة تعلق على آخر الإجراءات الحكومية

DSCF1328

بعد ظهور إصابات فيها.. القطبية الجنوبية تفقد لقب القارة الخالية من كورونا

5f914a67423604289b3a0c50

غزة: 12 وفاة و876 اصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
449854

الصحة العالمية تزف بشرى بشأن سلالة كورونا الجديدة

201214-london-ew-148p_5a56cefd52d6a1ddcfb7819f083e1f81.fit-760w

منظمة الصحة العالمية تعلق على النوع الجديد من كورونا المكتشف في بريطانيا

_111782646_carehome1

تسعينية تتلقى أول لقاح ضد كورونا في بريطانيا

دوم

وزير الخارجية البريطاني يحذر من موجة كورونا ثالثة في بريطانيا

54146739_403

بريطانيا أول دولة ستبدأ عمليات التطعيم ضد كورونا

1047267787_0_380_3082_2048_1000x541_80_0_0_c9c4a815cced4f43db89c082a505024b

انخفاض أسهم شركة الأدوية البريطانية أسترا زينيكا لليوم الثالث على التوالي