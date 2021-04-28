الأربعاء 28-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

المستشفيات الخاصة تبدأ بإعطاء لقاح كورونا خلال أيام

المملكة تشهد ارتفاعا على الحرارة ليومين متتاليين

كوريا الشمالية تستأنف الحضور في المدارس جزئيا

أسعار الذهب الأربعاء 28/4/2021

تعميم حكومي .. استثناء موظفين من العمل بالحد الأدنى

البرلمان الإيراني يستدعي ظريف بسبب التسجيل الصوتي

أعمدة منارة بشارع الاستقلال في وضح النهار - صور

تحرير 22 مخالفة لمنشآت تجارية ومواطنين في الزرقاء

وفاتان وإصابة أربعة آخرين إثر حادث تصادم في عمان

مواطنون مستاؤون من عدم حصولهم على الدعم المالي

الأربعاء، 28-04-2021 11:21 ص

اكتشاف صادم.. سلالة كورونا الهندية تستطيع تحييد المناعة المكتسبة ضد الفيروس

2021-04-25T042123Z_920673636_RC2E2N9J3DJ9_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-INDIA-e1619358899660


الوكيل الاخباري - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن الطفرات الجديدة في فيروس كورونا المستجد المكتشفة في الهند تشير إلى قدرتها الكبيرة على العدوى ومقاومتها للأجسام المضادة لدى المتعافين من المرض والمطعمين ضده.

اضافة اعلان
 

صرحت الدائرة الإعلامية في منظمة الصحة العالمية: "اكتشفت أنواع جديدة في الهند، من بينها (بي.1.617)، هذا النوع يشمل طفرتي (إي 484 كيو) و(إل 452 آر)، الذي عرف لأول مرة في الهند في عينات جُمعت في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2020، ويجري دراسة بيانات الطفرة".

وتشير نتائج الأبحاث الأولية، وفقا للخبراء، إلى أن طفرة "إل 452 آر"، يمكن أن تؤثر على فاعلية بعض علاجات الأجسام المضادة، فيما يمكن لـ"إي 484 كيو" تحييد الأجسام المضادة، وبذلك، تكون الأجسام المضادة التي تكونت عند الأشخاص المتعافين من المرض غير قادرة على مكافحة الطفرة الجديدة.


في الوقت نفسه، تتمتع السلالة الجديدة أيضا بدرجة عالية من الضراوة، مثل السلالات المكتشفة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل.


ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، لم يتضح بعد ما الذي أثر على طفرات الفيروس في الهند، ولكن من المرجح، أن أحد العوامل كان تنظيم فعاليات جماعية أدت إلى زيادة انتشاره، وكذلك التخفيف من إجراءات مكافحة كوفيد في البلاد.


هذا وتأتي الهند في المركز الثاني عالميا من حيث عدد الإصابات، وبحسب بيانات وزارة الصحة الهندية، سجلت البلاد أكثر من 17.6 مليون إصابة بالفيروس في البلاد.


وأشارت الوزارة إلى تطعيم أكثر من 145 مليون شخص ضد فيروس كورونا المستجد في الهند، وخلال اليوم الماضي زاد عدد الأشخاص المطعمين بمقدار 3.3 مليون شخص.


واعتباراً من 1 مايو/ أيار، سيبدأ تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما في الهند، ومن المفترض أن يصل العدد إلى 840 مليون شخص.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_31cc494dce90816097ac255c62c6f438-1

9 وفيات و795 اصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

woman-face-mask-mistake-nose

متى يمكن للشخص المطعم ضد كورونا التوقف عن ارتداء الكمامة؟

الهند

روسيا : دفعة كبيرة من المساعدات الطبية الطارئة إلى الهند

4202124115312591490815

الهند: رقم قياسي عالمي جديد في الإصابات اليومية

إيطاليا

مسؤول صحي إيطالي يدعو لعدم بث الرعب من متحورات كورونا

ث

اليمن.. وفاة نجل شقيق الرئيس هادي بكورونا

أخبار متعلقة
covid-19-vaccine

لقاح كورونا لا يُبطل الصيام.. الصحة العالمية تطمئن

2021-04-21T121639Z_1573798567_RC2C0N93QFWZ_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-INDIA

كورونا يقتل هنديا كل 240 ثانية

3f9b66f5-30f4-4736-b357-63a0513e8549

أخيراً.. علامات تدل على أن معك كورونا طويل الأمد

201202-woman-quarantine-se-1103a_bdff74a391e8ad05aa4fa8272b3496d1

منها تغير الصوت والهذيان.. أعراض غريبة تهدد مصابي كورونا

606eacd64c59b74ea46a0f65

رئيس وزراء الهند يتلقى جرعة ثانية من لقاح كورونا

1433827

الصحة العالمية تؤكد إمكانية نقل البشر لفيروس كورونا لأنواع معينة من الحيوانات