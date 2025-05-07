مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع اتفاقيتين استثماريتين مع شركتي Reynolds Asset Management وCANVAS لإنشاء فندق من فئة فنادق رجال الأعمال وشقق فندقية

الوكيل الإخباري- وقع مجمع الملك الحسين للأعمال يوم الأربعاء الموافق 07 أيار الجاري، اتفاقيتين استثماريتين مع كل من شركة Reynolds Asset Management للاستثمار والتطوير العقاري، التي تختص بتطوير المجمعات السكنية في الساحل الشرقي للولايات المتحدة وفي الأسواق ذات النمو السكاني والاقتصادي، وشركة CANVAS للتطوير العقاري، إحداهما لتطوير فندق من فئة فنادق رجال الأعمال، والأخرى لتطوير شقق فندقية عصرية بمساحات متنوعة وخدمات كاملة. اضافة اعلان





وقد جرى توقيع الاتفاقيتين من قبل كل من الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال، عمّار عز الدين، والرئيس التنفيذي لشركة Reynolds Asset Management، لويس رينولدز، وممثلين عن شركة CANVAS، وذلك بحضور الشريكين التنفيذيين، المهندس أمجد الحنيطي، وفرانك غصن، وإلى جانبهم عدد من الضيوف والمدعوين وأعضاء مجلس إدارة المجمع، وممثلي وسائل الإعلام.



وينطوي توقيع الاتفاقيتين على أهمية كبيرة وخاصة، كونهما تأتيان استهلالاً لمشروع التوسعة ضمن خطة تطوير المرحلة الثانية والثالثة والرابعة من المجمع بالتزامن مع إطلاق أعمال تنفيذ وتأهيل البنية التحتية للمشروع والبدء الفعلي بها. وتمثل الاتفاقيتان امتداداً استراتيجياً لجهود المجمع الرامية لجذب الاستثمارات وخلق فرص الأعمال والعمل النوعية، كما أنهما تشكلان ترجمةً لأهداف المراحل المقبلة المتمحورة حول تطوير مساحات استثمارية متعددة الاستخدام، لتوفير بيئة مستدامة ومجتمع شامل تتكامل فيهما جميع المقومات لدعم مسيرة الأعمال وتلبية متطلبات الحياة العصرية للأفراد والشركات.



وسيسهم تنفيذ مشروع فندق رجال الأعمال والشقق الفندقية في تعزيز قدرة المجمع على تحقيق مستهدفاته الرئيسية، من خلال دوره كرافد اقتصادي مهم يدعم تنويع الاقتصاد الوطني، ويعزز من حجم الإنجازات العمرانية والاقتصادية والاستثمارية، وذلك في إطار رؤية شاملة تسعى إلى دعم جهود تحويل المملكة إلى مركز إقليمي جاذب، ليس فقط للاستثمار في مختلف القطاعات، لا سيما القطاعات غير التقليدية، بل وللعمل والعيش أيضاً، بما يتماشى مع الاهتمامات والتوجيهات الملكية لجعل المجمع وجهة حضرية نابضة ومتكاملة وملهمة، عبر مشاريع متعددة الاستخدامات، محورها الإنسان وغايتها توفير مختلف مزايا العمل والعيش والضيافة والراحة.



وفي سياق متصل، فإن المشروع سيشكل قوة دافعة للحركة الاقتصادية المحلية، فضلاً عن تنشيطه لعدد من القطاعات كالقطاع الهندسي وقطاع الإنشاءات وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الخدمات، هذا بالإضافة لتشغيله للأردنيين بالتركيز على الشباب وتوفير فرص العمل المباشرة والمستدامة والمعززة بفرص التدريب والمشاركة المجتمعية.

وسيوائم كل من الفندق الذي سيشكل مقصداً لرجال ومسافري الأعمال والسياح، والشقق الفندقية متطلبات ضيوف المملكة من المستثمرين والزوار والعاملين في المجمع، كل ذلك في إطار من الابتكار والالتزام بفعاليات وتطبيقات الاستدامة والممارسات الصديقة للبيئة التي تتسم بها أعمال المراحل التطويرية المقبلة.



وفي تعليق له على هذا الشأن، أعرب الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال، عمّار عز الدين، عن فخره بتوقيع اتفاقيتي الاستثمار، معتبراً إياهما خطوة تبرز مدى قدرة المجمع على جذب الاستثمارات والشراكات العالمية، كما تدلل على مصفوفة نجاحه من مزايا تنافسية وجاذبة، ومشدداً على الحرص على تكرار التجربة الناجحة خلال المرحلة الأولى بمكونات نوعية جديدة، وصولاً لتقديم مجتمع متكامل ومتسم بالقدرة على النمو والتطور والازدهار.



ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Reynolds Asset Management، لويس رينولدز، أن إقامة الفندق والشقق الفندقية يعد استثماراً واعداً، مبيناً أن السمعة الطيبة والمزايا التنافسية والمحفزة للأعمال التي يقدمها مجمع الملك الحسين للأعمال، والتي يضاف إليها البنية التحتية ذات المعايير عالمية المستوى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة لديه، عززت الثقة الاستثمارية في المملكة، معتبراً أن هذا المشروع يعد إضافة نوعية لقصص نجاح الشركة وخطوة هامة على طريق خططها التوسعية ودخول أسواق جديدة بالتعاون مع الشركاء التنفيذيين.



ويشار إلى أن المراحل التطويرية المقبلة ستنفذ بكلفة تقارب 8.5 مليون دينار على مساحة أرض إجمالية تبلغ 463 دونم ضمن أمتار تطويرية قابلة للتعديل، وستتضمن مرافق متنوعة منها المباني والطرق ومواقف السيارات والمساحات الخضراء، فضلاً عن المكاتب والمحلات التجارية، والمباني المخصصة لتخزين المعلومات، وللمحاكاة الطبية، إلى جانب الفندق والشقق الفندقية، والمرافق الترفيهية والرياضية العديدة، ليتمكن من تقديم متكامل مع مختلف مكوناته، بعد أن أعاد صياغة مفهوم الاستثمار العقاري منذ انطلاقته.