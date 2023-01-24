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الثلاثاء، 24-01-2023 02:43 م

اكتشاف مركب في 'الفلفل الإندونيسي' واعد في علاج فيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - اكتشف علماء معهد أنطونيو لوبو أنتونيس للطب الجزيئي في البرتغال وجامعة كامبريدج البريطانية مركبا فعالا لعلاج "كوفيد-19".

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وتشير مجلة ACS Central Science، إلى أن العلماء عثروا على المركب القلوي piperlongumine ((PL) في الفلفل الطويل (الفلفل الإندونيسي)، الذي يستخدم كأحد مكونات دواء شعبي في الطب الآسيوي التقليدي. وقد أظهرت نتائج استخدامه على الفئران المخبرية، أن لهذا المركب تأثيرا قويا مضادا للفيروسات وهو فعال ضد الفيروس التاجي المستجد، ما يقلل من التهاب الرئتين ويؤخر تطور المرض.


وقد اختبر الباحثون المركب في علاج الفئران المصابة بمتغير ألفا ومتغير دلتا ومتحور "أوميكرون" للفيروس التاجي المستجد، وكان فعالا في الحالات الثلاث. وقارنه الباحثونPiperlongumin أيضا بدواء plitidepsin، المضاد للفيروسات الذي يحقن تحت الجلد الذي كما هو معروف يقلل بالفعل من الحمل الفيروسي في حالة "كوفيد-19".


ووفقا للباحثين يمكن إعطاء Piperlongumin عن طريق الأنف ويعتبر أفضل بديل لأن الغشاء المخاطي للأنف هو المنطقة الرئيسية للإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد. وهذه الطريقة غير سامة وتبين أن فعاليته أعلى من فعالية plitidepsin في علاج الفئران.

 

 

روسيا اليوم 

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