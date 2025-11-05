الأربعاء 2025-11-05 10:05 م
 

تسوية 272 قضية بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات

الأربعاء، 05-11-2025 09:19 م
الوكيل الإخباري-  وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على تسوية 272 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفقا لتوصيات اللجنة المختصة بدراسة هذه التسويات حسب التشريعات الناظمة لها.اضافة اعلان


ويأتي هذا القرار استمرارا للإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتمكين أصحاب الأنشطة الاقتصادية والمكلفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضريبية في حال كانت لديهم أي مخالفات، وذلك في إطار التخفيف عليهم وإتاحة المجال لديمومة أعمالهم وأنشطتهم الاقتصادية.
 
 
