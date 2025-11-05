الأربعاء 2025-11-05 10:05 م
 

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الأردن وفلسطين في مجال الطاقة الكهربائية

أرشيفية
 
الأربعاء، 05-11-2025 08:52 م

الوكيل الإخباري- قرر المجلس الموافقة في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مذكرة تفاهم بين الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وحكومة فلسطين ممثلة بسلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية في مجال الطاقة الكهربائية وذلك في ضوء المباحثات بين الجانبين الأردني والفلسطيني فيما يتعلق بمشاريع الربط الكهربائي بين البلدين .

وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة والتنسيق والتعاون بين الجانبين في مجال الربط الإقليمي للكهرباء عبر تنسيق الجهود وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي بين الأردن وفلسطين .


ومن المؤمل أن تسهم مشاريع الربط الكهربائي في تنويع وتعزيز مصادر التزود بالطاقة الكهربائية في كلا البلدين ورفع كفاءة وموثوقية الشبكات الكهربائية في البلدين.


كما تسهم في الاستفادة المثلى بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لدى الجانبين وإنشاء منشآت ربط كهربائية جديدة لتوفير قدرات أعلى لخدمة النظام الكهربائي في البلدين، استناداً إلى الدراسات الفنية المعدة أو التي يتم إعدادها بهذا الشأن، بما في ذلك الدراسة الجارية لدى الشركة الاستشارية (CESI).


وسيتم التعاون والتنسيق مع الجهات التمويلية والداعمة للمشروع، بما في ذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ، وأي جهات أخرى ذات علاقة، لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لمشاريع الربط الكهربائي إضافة إلى تعزيز التعاون الفني والاقتصادي والإداري بين الجانبين بما يحقق الغاية من هذه المذكرة ويسهم في زيادة الإنتاج المحلي للطاقة وخفض تكاليفها فضلا عن تبادل المعلومات الفنية عن النظامين الكهربائيين لدى البلدين لتمثيل أفضل سيناريوهات الربط وتعزيزها ما أمكن.

 
 
