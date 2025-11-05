وفد من غرفة تبوك يزور مرافق اقتصادية في العقبة

الوكيل الإخباري- نظمت غرفة صناعة عمان جولة لوفد سعودي من غرفة تبوك، برئاسة المهندس ناظر بن الحسن الحكمي رئيس اللجنة الصناعية في غرفة تبوك، على عدد من المؤسسات الاقتصادية في مدينة العقبة، حيث رافق الوفد عضو مجلس إدارة الغرفة سعد ياسين ومسؤول العلاقات بالغرفة اشرف عبدالفتاح.

وأوضح ياسين في بيان للغرفة اليوم الأربعاء، أن جولة الوفد، تضمنت زيارة ميناء حاويات العقبة، حيث جال الوفد في مرافق الميناء والآليات والخدمات اللوجستية التي يقدمها الميناء، كما زار ميناء العقبة، وبحث مقترح إنشاء منطقة مشتركة عند الحدود بين البلدين المحاذية لمدينة العقبة.



وقال، إن الوفد زار دائرة جمارك العقبة، واستمع لشرح عن الخدمات التي تقدمها الدائرة وكيفية تسهيل دخول حاويات الترانزيت من خلال العمل على مدار (24) ساعة.



وأشار ياسين إلى أن هذه اللقاءات شملت بحث آلية التعاون مع القطاع الخاص السعودي، من حيث تسهيل استيراد المواد الأولية والمنتجات النهائية، ترانزيت، إلى السعودية، وكذلك تصدير المنتجات النهائية.