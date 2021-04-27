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الثلاثاء، 27-04-2021 08:55 ص

الإكوادور تطلب مساعدة روسيا والولايات المتحدة والصين في محاربة كورونا

اكزادور


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الإكوادور المنتخب غيلييرمو لاسو أنه وجه رسائل إلى رؤساء روسيا والولايات المتحدة والصين، طلب منهم فيها مساعدة بلاده في مكافحة فيروس كورونا.

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وقال لاسو أثناء تقديمه تشكيلة الحكومة الجديدة يوم الاثنين: "تم توجيه رسالة إلى الرئيس الروسي بطلب المساعدة والدعم في مجال اللقاحات. وقد أطلقنا مع الحكومة الجديدة الإجراءات للإسراع بضمان توريد اللقاحات".


وأشار لاسو إلى أنه وجه رسالتين مماثلتين إلى واشنطن وبكين، مضيفا أنه طلب من الرئيس الصيني الإسراع بتنفيذ الصفقات المبرمة لتوريد اللقاحات والموافقة على توريدات جديدة.


يذكر أن غيلييرمو لاسو انتخب رئيسا للإكوادور في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 11 أبريل الجاري، وكان بين أبرز وعوده الانتخابية تطعيم 9 ملايين من السكان خلال 100 يوم من ولايته.


وعقدت سلطات الإكوادور اتفاقات لتوريد لقاحات "فايزر" الأمريكية و"أسترازينيكا" البريطانية السويدية و"سينوفاك" الصينية، وحصلت على نحو مليوني جرعة.
وحتى الآن تم تطعيم 800 ألف شخص في الإكوادور، حيث تلقى التطعيم الكامل نحو 200 ألف شخص.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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