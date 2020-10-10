الإمارات تمهل المقيمين لتسوية أوضاعهم

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





تنتهي يوم الأحد في تمام الساعة 12 ليلا، مهلة الثلاثة أشهر التي حددتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات لتسوية أوضاع المقيمين، وتجديد إقاماتهم.وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إنه سيكون بإمكان جميع المتعاملين إنجاز معاملاتهم إلكترونيا طوال اليوم سواء عن طريق تطبيقات الهاتف الذكي أو الموقع الإلكتروني.وبينت الهيئة أنه وبعد دخول التوقيت المحلي للدولة الساعات الأولي من يوم الاثنين، سيبدأ النظام الإلكتروني في إجراءات فرض غرامات التأخير على أصحاب بطاقات الهوية المنتهية على المتعاملين المستفيدين من مهلة تمديد تجديد الهوية التي كانت الهيئة قد أعلنت عنها في يوليو الماضي، بالتزامن مع حزمة الإجراءات والتسهيلات التي تم اتخاذها لمواجه جائحة كورونا "كوفيد 19".