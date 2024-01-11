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الخميس، 11-01-2024 02:04 م

هل تقلل الحمية النباتية الإصابة بفيروس كورونا؟

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الوكيل الإخباري - أفاد بحث جديد أن النظام الغذائي النباتي يرتبط غالباً بانخفاض احتمالات الإصابة بكوفيد-19 بنسبة 39%.

وقيّم فريق البحث من المعهد العالمي للتغذية والصحة ببريطانيا التأثير المحتمل للأنماط الغذائية على حدوث وشدة الإصابة بفيروس كورونا، بين 702 متطوع بين مارس (آذار) ويوليو (تموز) 2022.

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وبعد استطلاع المشاركين تبين أن 424 منهم من آكلي الأطعمة الحيوانية، و278 من النباتيين. وتم تقسيم آكلي اللحوم حسب معدل تناولهم لها.


وبحسب "مديكال إكسبريس"، لاحظ الباحثون انتشار زيادة الوزن والسمنة بشكل ملحوظ بين من يأكلون اللحوم، وهي عوامل تزيد من آثار العدوى.


وأظهرت النتائج أن معدل الإصابة بعدوى كورونا أعلى لدى آكلي اللحوم، مقارنة بالمجموعات الغذائية النباتية: 52% مقابل 40%.


وكان غير النباتيين أكثر عرضة أيضاً للإصابة بعدوى متوسطة إلى شديدة: 18% مقابل ما يزيد قليلاً عن 11%. ومع ذلك، لم يكن هناك اختلاف في مدة استمرار الأعراض. 

 

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