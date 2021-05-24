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الإثنين، 24-05-2021 09:15 م

البحرين تسجل زيادة قياسية في وفيات كورونا مع ارتفاع الإصابات

بحرين


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الاثنين، تسجيل 23 وفاة بسبب "كوفيد- 19"، في أعلى حصيلة يومية، بالإضافة إلى زيادة في الإصابات بفيروس كورونا غير مسبوقة.

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وسجلت البحرين، التي يبلغ عدد سكانها 1.7 مليون نسمة، أمس الأحد، 3177 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة، ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 218 ألف إصابة وما يزيد على 800 وفاة.


وقالت السلطات، في وقت سابق، إنها "ستوسع نطاق حملة التطعيم لتشمل المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما".


وقصرت البحرين الأسبوع الماضي، دخول معظم الأماكن العامة على الحاصلين على تطعيم ضد الفيروس، وذلك بعد الزيادة الكبيرة في الإصابات التي عزتها إلى التجمعات الكبيرة في المنازل خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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